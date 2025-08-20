Expertstöd Matomo
Rasulson Consulting AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Ulricehamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en konsult med fördjupad kompetens inom Matomo som kan ta en ledande roll i etablering, utveckling och strategisk förvaltning av plattformen i komplexa miljöer. Du har gedigen erfarenhet av Matomo On-Premise - från installation och hälsokontroller till löpande underhåll och vidareutveckling - och är van att säkerställa en stabil och långsiktig drift.
Obligatoriska kvalifikationer
Minst 12 års erfarenhet av arbete med Matomo.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i en ledande eller rådgivande roll inom offentlig sektor.
Meriterande kompetenser
Djupare kunskaper inom webbanalys, inklusive mätplaner, segmentering, A/B-testning och SEO.
Erfarenhet av att arbeta med intranät, GDPR och tillgänglighetsfrågor.
Förmåga att agera som brygga mellan verksamhet och IT.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 28 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9468296