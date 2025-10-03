Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
2025-10-03
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rollen som expert är placerad vid kriminalvårdens huvudkontor, avdelningen för verksamhetsinnehåll, sektionen för verksamhetsprocesser frivård.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som expert på sektionen kommer du huvudsakligen att arbeta med förvaltning och utveckling av elektronisk övervakning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Du som söker tjänsten har en mycket god kunskap om den lagstiftning som reglerar användandet av elektronisk övervakning inom myndigheten och har även en god inblick i lagstiftningsförslag på området. Du har vidare en förmåga att identifiera och analysera verksamhetens behov inom området. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd stöd och utbildning till personal i kärnverksamheten samt att vara delaktig i implementeringen av nya arbetssätt och metoder. Du kommer även att ansvara för styrande och stödjande dokument inom området.
Du kommer att involveras i övrigt arbete inom sektionens ansvarsområden och därigenom få möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamhetsinnehållet i frivården genom att både enskilt och i samarbete med andra ta fram underlag, göra analyser, utforma förslag till utveckling samt stödja implementeringen av strategiska beslut. Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för att driva dina egna processer framåt. Som person tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du är lugn, stabil och kontrollerad även i mer stressade situationer. Det är även viktigt att du arbetar bra med komplexa frågor, och kan lösa komplicerade problem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av självständigt arbete på strategisk nivå med uppgifter som krävt planering, samordning och uppföljning
• Erfarenhet av att arbeta i utvecklingsprojekt eller med uppdrag på strategisk nivå
• Erfarenhet av samverkan med sakkunniga inom andra sakområden eller organisatoriska nivåer än dina egna
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Mycket god kunskap om elektronisk övervakning, både avseende process, system och lagstiftning på området
• Förmåga att växla obehindrat mellan strategiska perspektiv och mer komplexa uppgifter till att hantera frågor av direkt operativ karaktär
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med elektronisk övervakning
• Erfarenhet av att utbilda personal
• Erfarenhet av utredningsarbete på strategisk nivå
• God kunskap om frivårdens övriga verksamhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
