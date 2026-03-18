Expert till sektionen för fastighetsförvaltning Syd
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen / Fastighetsskötarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrköping
2026-03-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Fastighetsavdelningen i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Fastighetsavdelningen har som sitt huvudsakliga uppdrag att säkerställa myndighetens behov av lokalförsörjning. Sektionen för fastighetsförvaltning syd ska i dialog med berörda verksamheter och regioner identifiera de fastighetsbehov som finns och i samverkan med fastighetsägare säkerställa att behoven uppfylls.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Som Expert är sektionschefen för sektionen för fastighetsförvaltning syd din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker region öst, syd och väst. Dina huvuduppgifter består av samordning, samverkan och metodutveckling. Du är ansvarig för att inom sektionen koordinera nationella processer i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår ett ansvar för Kriminalvårdens förvaltningsplan och den samverkan det innebär att denna är en integrerad del av Kriminalvårdens lokalförsörjningsprocess. Du ska planera, driva och följa upp åtgärder, beslut och planer som berör fastighetsförvaltning inom dina ansvarsområden. Du är också delaktig i att skapa strukturerade processer vad gäller drift, underhåll och reparationer. Tjänsten innebär en del resande inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och självgående. Du tar ett stort ansvar över dina uppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan både sätta upp och hålla tidsramar och driver dina uppgifter och processer framåt med gott resultat. Vidare är du lugn och stabil. Du behåller ett realistiskt perspektiv och har en förmåga att fokusera på rätt saker, även i de situationer då tempot blir något högre. Som person visar du på ett gott omdöme och du kan väga samman information, olika avvägningar och hänsynstaganden innan du agerar, alltid med verksamhetens bästa i fokus. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning
* Erfarenhet av lokal- och fastighetsprojekt, beställningsarbeten, ekonomi och fakturahantering och upprättande av underhållsplaner
* Erfarenhet av förvaltningsplaner
* Erfarenhet av arbete med processer, anvisningar och riktlinjer
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Kriminalvårdens grundutbildning
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning inom offentlig sektor
* Erfarenhet av operativt arbete inom kriminalvården
* Kunskap i fastighetsförvaltningsprogram, exempelvis Pythagoras
* Kunskap i fakturahanteringsprogram, exempelvis Proceedo
* Kunskap om hyresavtal och gränsdragningslistor
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping, Göteborg, Linköping eller Malmö.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312609".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen
Sektionschef
Robin Van Buijtene 072-144 48 46
9803725