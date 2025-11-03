Expert till internationella sekretariatet
2025-11-03
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Har du erfarenhet av samordning av EU- och internationellt arbete? Trivs du dessutom med omväxlande arbetsuppgifter som kräver hög kompetens? Då kan den här rollen passa dig.
Som medarbetare på Migrationsverkets internationella sekretariat inom myndighetsstaben kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på tillitsbaserat arbetssätt, samarbete och respekt för människan. Du erbjuds en möjlighet att fördjupa dig i EU:s institutioner och internationella organisationers samarbete kring migration.
Internationella sekretariatet har i uppdrag att hålla ihop och driva Migrationsverkets strategiska internationella arbete samt stötta myndighetens högsta ledning i detta arbete. Du kan också ges möjligt att bidra till arbetet som Sveriges kontaktpunkt i Europeiska migrationsnätverket (EMN).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som expert på internationella sekretariatet ansvarar du för att löpande bevaka och analysera den migrationspolitiska utvecklingen inom och utanför EU. Det handlar även om att samordna och följa upp arbetet med att bistå Regeringskansliet i EU:s förhandlingsarbete. Utöver det består arbetet av samordning av myndighetens strategiska arbete i olika EU och internationella fora på migrationsområdet. Det kan också innebära att du representerar Migrationsverket eller Sverige i vissa möten. Resor inom och utanför Sverige kan därmed förekomma. Arbetet med EMN innebär huvudsakligen att utforma och sammanställa Sveriges bidrag till olika studier.
Vem är du?
Vi förväntar oss att du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt bemötande såväl internt som externt. Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete, har initiativ- och drivkraft och visar engagemang för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du står även för Migrationsverkets värdeord: tydlighet, empati och mod.
Du har mycket god förmåga att se helheten, bevaka och analysera kontexter och större sammanhang samt förmåga att arbeta med varierande arbetsuppgifter under eget ansvar med effektivitet och struktur. Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och arbeta i team. En mycket god analytisk och stilistisk förmåga är viktigt, liksom noggrannhet och förmågan att leverera kvalitativa underlag, ofta med korta deadlines. Du kommer ha kontakter såväl inom som utom organisationen, nationellt och internationellt, varför stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga samt förmåga att nätverka och skapa strategiska kontakter.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120HP med juridisk, beteende- eller samhällsvetenskaplig inriktning
- Mycket goda kunskaper om EU:s institutioner och beslutssystem
- Erfarenhet av förhandlingsarbetet i EU, helst på migrationsområdet
- Aktuell erfarenhet av internationell samordning och att förbereda underlag
- Mycket god kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete med sakfrågor kopplade till Migrationsverkets uppdrag på operativ och strategisk nivå
- Aktuell erfarenhet av arbete och/eller praktik inom EU internationellt
- Kunskaper i EU-språk utöver svenska och engelska
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.
Upplysningar
Anställningsform: vikariat som längst t o m 2026-12-31
Arbetstider: kontorsarbetstider (åtaganden kvällstid kan förekomma vid tex internationella besök och/eller utrikes resor)
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placeringsort: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: 2026-01-15 eller enligt överenskommelse
Läs mer om våra anställningsvillkor https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 23 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
