Expert på metod och statistik inom psykologi
2025-09-17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker en expert inom metod och statistik på 10 % av heltid under ett års tid.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att tillvarata och vidareutveckla en unik kompetens inom området, som är av avgörande betydelse för institutionens forskningskvalitet, forskarutbildning och långsiktiga utveckling.
I arbetsuppgifterna ingår att:
ge kvalificerad rådgivning och stöd i metod- och statistikfrågor till forskare, doktorander och andra medarbetare,
organisera och genomföra workshops, seminarier och metodgrupper med fokus på aktuella metodologiska och statistiska utmaningar,
utveckla och sprida fördjupad kunskap om avancerade analysmetoder (till exempel test av mätinvarians, hantering av systematiska svarstendenser, equivalence testing),
bidra till att säkerställa en hög metodologisk standard i pågående forskningsprojekt och i undervisning,
stödja kompetensöverföring inom metodområdet, med särskilt fokus på yngre forskare och doktorander.Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom metod och statistik på en nivå som motsvarar professorskompetens. Den sökande ska ha en tydlig vetenskaplig förankring inom det psykologiska forskningsfältet.
Särskild vikt kommer att läggas vid:
erfarenhet av kvalificerat forskningsstöd inom metod- och statistikfrågor,
dokumenterad pedagogisk skicklighet i form av undervisning, handledning och seminarieverksamhet,
förmåga att omsätta avancerad metodologisk kunskap till praktisk tillämpning i forskningsprojekt.
Övriga meriter
Det är meriterande med erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete, internationella forskningsnätverk samt ett dokumenterat engagemang i metod- och statistikfrågor inom psykologi.Anställningsvillkor
Särskild visstidsanställning under 1 år på 10%, med start enligt överenskommelse.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.
Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.
