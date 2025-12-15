Expert med inriktning sjukvård
2025-12-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsprocesser anstalt/häkte är organisatorisk placerad vid den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll vid Kriminalvårdens huvudkontor. Sektionen har som övergripande uppdrag att normera, utveckla och förbättra ett verksamhetsinnehåll av hög kvalitet för verksamheten, anpassat till olika klientgruppers behov och möjlighet till ett liv utan kriminalitet. Sektionen ansvarar även för att utveckla och säkerställa den nationella ledningen och styrningen av hälso-och sjukvårdsuppdraget.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som expert med inriktning sjukvård kommer du ingå i det team som arbetar med vårdutveckling inom Kriminalvården på nationell nivå. Tjänsten ska utgöra ett stöd i de hälso- och sjukvårdsfrågor som hanteras centralt inom Kriminalvården.
Med olika arbetssätt och metoder kommer du att arbeta med nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Det innebär att utreda, analysera och bereda ärenden för beslut samt nationellt implementera nya arbetssätt och ställningstaganden inom främst sjukvårdsfrågor. Du kommer även bistå med ett sjukvårdsperspektiv gällande utvecklingen av verksamhetsinnehåll och bland annat bidra med att kravställa och förvalta avtal samt kravställa vid utveckling av system för Kriminalvårdens sjukvård. Externa kontakter, utbildningsinsatser och resor ingår i tjänsten. Du rapporterar direkt till sektionschefen.Kvalifikationer
Arbetet som expert kräver att du har en god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. I rollen är du initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare. I arbetet har du förmågan att planera, organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Du ser helheten i olika sakfrågor och tar hänsyn till det större perspektivet. Utifrån det har du lätt för att både arbeta i nuet och anpassa dig till förändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial akademisk utbildning inom sjukvård, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet Kriminalvården bedömer som relevant
* Flerårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård
* Erfarenhet från självständigt arbete med uppgifter som krävt utveckling, samordning, implementering, kvalitetssäkring och uppföljning
* Erfarenhet av utvecklingsarbete med nationell eller regional prägel, gärna med bäring på förändrings- och implementeringsarbete inom hälso- och sjukvård
* Aktuell erfarenhet av hälso- och sjukvård inom Kriminalvården eller annan statlig myndighet
* Kunskap inom gällande lagstiftning för hälso- och sjukvårdsverksamhet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av utredningsarbete och/eller projektarbete
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
