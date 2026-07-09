Expert inom personuppgiftshantering och dataskydd (Malmö)
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-09
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Vill du vara med och utveckla hur Migrationsverket arbetar med personuppgiftshantering och dataskydd?
Nu söker vi en Expert inom personuppgiftshantering till sektionen för strategi och informationsstyrning inom Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA).
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Du är placerad inom sektionen för strategi och informationsstyrning på Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen och arbetar verksamhetsnära tillsammans med specialistfunktioner inom bland annat juridik, informationshantering, informationssäkerhet och digitalisering.
I rollen har du ett övergripande expertansvar inom personuppgiftshantering för myndigheten (personuppgiftsansvariges) räkning. Fokus ligger på verksamhetens interna behandling av personuppgifter samt hur integritets- och dataskyddsperspektiv omsätts i praktiken i myndighetens verksamhetsutveckling och digitalisering.
Du ger kvalificerat stöd i frågor som rör behandling av personuppgifter, integritetsskydd och informationsrelaterade risker samt bidrar till att stärka myndighetens förmåga inom området.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som expert inom personuppgiftshantering arbetar du strategiskt och verksamhetsnära med att utveckla myndighetens förmåga inom dataskydd och integritet. Du samverkar med flera specialistfunktioner och säkerställer att dataskyddsperspektivet integreras i utvecklings- och digitaliseringsinitiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i arbetet med att utveckla arbetssätt, vägledningar och stödmaterial inom personuppgiftshantering och integritetsskydd.
Samordna myndighetens process för att rapportera personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Delta aktivt i Digitaliserings- och utvecklingsavdelningens samarbete med myndighetens dataskyddsombud.
Samordna och stödja arbete kopplat till registerförteckningar, konsekvensbedömningar och andra dataskyddsrelaterade aktiviteter.
Identifiera och analysera personuppgiftsrelaterade risker kopplade till behandling av personuppgifter.
Delta i utvecklingsinitiativ och säkerställa att integritets- och dataskyddsperspektiv beaktas tidigt i förändringsarbete och digital utveckling.
Samverka nära juridik, informationssäkerhet, informationsstyrning, arkitektur och verksamhetsutveckling för att skapa hållbara och verksamhetsanpassade lösningar.
Följa utvecklingen inom dataskyddsområdet samt bidra med omvärldsbevakning och expertstöd.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en expertroll där du får kombinera strategiskt arbete, rådgivning och verksamhetsutveckling med nära samverkan med olika delar av organisationen. Du drivs av att skapa struktur, tydlighet och hållbara arbetssätt inom personuppgiftshantering och dataskydd.
Du har förmåga att omsätta regelverk och komplexa krav till praktiskt verksamhetsstöd och kan balansera verksamhetsnytta, integritetsskydd och digital utveckling i dina bedömningar och rekommendationer.
Som person är du analytisk, kommunikativ och initiativtagande. Du har lätt för att skapa förtroende och engagemang och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Relevant universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp) inom exempelvis juridik, informationsförvaltning, dataskydd eller annan relevant utbildning.
Flerårig erfarenhet av arbete med personuppgiftshantering, dataskydd eller informationshantering.
Mycket god kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) och närliggande regelverk.
Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med rådgivning, samordning eller utvecklingsarbete inom området.
Mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet.
Erfarenhet av konsekvensbedömningar, registerförteckningar eller riskbedömningar kopplade till personuppgifter.
Erfarenhet av att ta fram vägledningar, stödmaterial eller utbildningsinsatser inom dataskyddsområdet.
Erfarenhet av att stödja utvecklings- eller digitaliseringsinitiativ ur ett dataskydds- och integritetsperspektiv.
Upplysningar
Placering: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Norrköping eller Malmö
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner på Migrationsverkets webbplats.
Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 augusti 2026 via vårt rekryteringssystem.
ör att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.
Du ansöker till: Expert inom personuppgiftshantering – bidra till ett starkt integritets- och dataskydd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 MALMÖ Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9998723