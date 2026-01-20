Expert inom logistik till Transportavdelningen
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer.TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Under 2026 kommer TA genomföra runt 130 000 transporter vilket beräknas öka med ca 10% de närmaste åren, och inkluderar både inrikes- och utrikestransporter. TA är inne i en spännande utöknings- och utvecklingsfas, bl.a. avseende arbetssätt, transportplaneringsystem, utveckling av intern och extern samverkan, processer och organisation. Vi arbetar också aktivt med att stärka ledar- och medarbetarskapet på alla nivåer samtidigt som stort fokus ligger på att öka jämställdheten inom avdelningen.
Den nya Sektionen för strategiskt verksamhetsstöd är ett resultat av en ambitionsökning att utveckla planering, styrning, uppföljning och utveckling av TA.Enheten för verksamhetsstöd är i första hand ett stöd till avdelningschefen men även till övriga enheter inom avdelningen. Stödet ges i form av t.ex. framtagande av analyser, strategier och planer för avdelningschefens hela planeringshorisont, ärendeberedning, underhåll av samverkanspunkter samt uppföljning och utveckling av transportverksamheten. Enheten ansvarar även för avdelningsövergripande administration och samordning inom olika verksamhetsområden samt hela Kriminalvårdens fordonsflotta.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som expert kommer ditt fokus vara på att utveckla logistiken runt avdelningens 130 000+ transporter och att tillsammans med andra experter i sektionen ta fram tillväxtplaner både på kortsiktig men även på en längre strategisk nivå. Tillväxtplaner inkluderar allt från medarbetare, till placering av kontor och transportuppehållsplatser samt optimering av nyttjande av fordon och lokal.
Du kommer driva strategiska förbättringsprojekt där vi använder data och ny teknik för att optimera flöden tillsammans med vår Transportplaneringsenhet som ansvarar för den dagliga planeringen av våra transporter. Du kommer använda BI-verktyg för att följa upp KPI:er och visualisera logistikdata som beslutsunderlag. En del av våra system är äldre så en större del av analysen sker i Excel, men Kriminalvården står i startgroparna att modernisera IT-miljön så nya verktyg och data kommer bli tillgängliga de närmaste åren. Arbetet sker både tillsammans med andra experter inom TA, men även övriga avdelningar på huvudkontoret.Kvalifikationer
Vi söker en passionerad expert som är analytisk med god problemlösningsförmåga, har gott omdöme och är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete inom logistikområdet. Du ser inga problem eller hinder utan har stort fokus på lösningen. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och hög integritet. Därtill är du självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer och gillar att ha många bollar i luften samtidigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Logistikrelaterad utbildning antingen som akademisk utbildning/högskoleexamen (om minst 120 hp motsvarande 2 år på högskola/universitet), alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Väl vitsordad flerårig erfarenhet som specialist eller expert inom logistik
* Goda kunskaper inom datadriven analys
* Goda kunskaper i Office-paketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att skapa rapporter och utredningar för ledningsmöten/beslutsfattare
* Kunskap om processförbättringsmetoder som t.ex. Lean Six Sigma för att förbättra processer och minska kostnader
* Erfarenhet av schemaläggning av medarbetare
* Erfarenhet av kollektivavtalstolkningar relaterat till scheman
* Erfarenhet av arbete med att integrera AI och automation i logistikflöden
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
