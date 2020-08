Expert inom Lean och verksamhetsutveckling - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m - Lärarjobb i Södertälje

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m / Lärarjobb / Södertälje2020-08-26KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.2020-08-26På KTH Leancentrum arbetar vi med att utveckla och sprida kunskap om hur organisationer bäst kan arbeta med systematisk förbättring.Vi erbjuder utbildningar, nätverk och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.Vi tränar såväl studenter som yrkesverksamma i Leanmetodik och flödessimuleringar, ger uppdragsutbildningar, driver och samordnar nätverk och håller i andra Lean-aktiviteter inom olika typer av program och projekt.Vårt arbetslag söker nu förstärkning i form av en expert inom Lean.Du ska självständigt kunna planera, administrera och genomföra undervisning kopplad till Leancentrums tjänster. Du kommer även att få utbildningsuppdrag på olika typer av företag t.ex. genom Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och projekt MatLust (www.matLust.eu).I rollen kommer du också att delta i utveckling och ständig förbättring av Leancentrums verksamhet.Tjänsten passar dig som trivs i en social och varierande tjänst. Du kommer att hålla i många uppdrag och har en god presentationsförmåga, administrativ förmåga och kan leverera hög kvalitet. Arbetet innefattar en del resande, främst heldagar inom Stockholms- och Mälardalsregionen.Tjänsten avser en tillsvidareanställning. KTH tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljöVi söker dig som har:- en universitets- eller högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område,- dokumenterade kunskaper inom Lean och/eller Six Sigma samt verksamhetsutveckling,- erfarenhet från en verksamhet som arbetar med Lean som strategi där du har haft en ledande/drivande roll i organisationens utvecklingsarbete,- erfarenhet av att utbilda och handleda både individer och grupper inom ämnet,- Du har en god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i såväl svenska som engelska.MeriterandeOm du har erfarenheter från Produktionslyftets metodik kommer det att betraktas som extra meriterande och önskvärt.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete och du är drivande med en god samarbetsförmåga.Fackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen inleds med sex månaders provanställning. Anställningen gäller tillsvidare.Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-10Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m5334684