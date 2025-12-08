Expert inom ASV och Service
2025-12-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen samordnar och ger stöd på nationell, regional och lokal nivå i frågor som berör sysselsättningsgrenarna: arbetsdrift, praktisk arbetsträning, ASV (annan strukturerad verksamhet) och service främst på anstalter men i viss mån även häkten. Sektionen har både centralt och regionalt placerade medarbetare och är en del av enheten för behandling, arbete och studier på avdelningen för verksamhetsinnehåll.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som expert vid sektionen för arbetsdrift, ASV och service har du ett utmanade och utvecklande uppdrag. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att tillsammans med sektionens medarbetare utveckla sysselsättningen för klienter/intagna i anstalter och häkten. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att arbeta med frågor som rör sysselsättning vid anstalt inom ASV, och service. Dessa sysselsättningsgrenar kommer i takt med en snabb utbyggnad av Kriminalvårdens verksamhet att vara en viktig del i det återfallsförebyggande och isoleringsbrytande arbetet.
Arbetet innebär att du arbetar med frågorna utifrån ett nationellt perspektiv men du stöttar även enskilda regioner och anstalter när så behövs. Du kommer i vissa delar ha ett regionalt ansvar för dessa frågor. Du kommer också att tillsammans med dina kollegor utveckla, implementera och förvalta olika nationella koncept som kan användas inom ASV. I arbetet ingår bl.a. också kravställning och förvaltning av olika centrala avtal.
Det pågår ett arbete där vi ser över hur sektionens arbete kan utvecklas, varför arbetsuppgifterna i viss mån kan komma att förändras.
Arbetet innebär tjänsteresor nationellt. Möjlighet till distansarbetesavtal samt förtroendearbetstid finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du arbetar bra med andra människor, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samt har förmågan att planerar, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver kunna växla fokus och jobba utifrån en föränderlig omgivning där inte alla fakta finns tillhanda.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning
* Erfarenhet av att analysera kvalitativ och kvantitativ data
* Erfarenhet av arbete med upphandling och kravställning
* Goda kunskaper i Office-paketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning i projektledning
* Erfarenhet av processorienterat arbete
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Kunskap om offentlig upphandling (LOU)
ÖVRIGT
Urval i processen kommer ske vecka 3 och intervjuer kommer att hållas från och med vecka 5.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för arbetsdrift, ASV och service Kontakt
Expert
Jonas Lundgren jonas.lundgren2@kriminalvarden.se Jobbnummer
9632587