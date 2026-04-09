Expert inom arkitektur, mjukvara, cloud eller cybersäkerhet
Affärsområdet Industry and Defence Technology på Combitech i Västerås söker flera erfarna medarbetare till ett nytt utvecklingsteam. Hos oss blir du en del av ett tvärfunktionellt team som tillsammans ansvarar för hela leveransen - från arkitektur och teknikval till implementation, test och problemlösning i nära samarbete med vår kund.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och genom andra schysta förmåner. Bland annat givmilt friskvårdsbidrag, flextid, arbetstidsförkortning (ATK) och rabatter på ex. matkassar, biobiljetter, semesteranläggningar och mycket mer.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kommer kunna känna en tillhörighet, och där alla känner alla. En stor fördel med vår teamverksamhet är att du aldrig behöver fastna inom ett team, teknikområde eller domän. Du har möjligheten att kunna växla mellan team och tekniker.
Vad rollen innebär
I ett av våra in-houseteam står inför en riktigt spännande fas - vi ska utveckla en helt ny kommunikationsplattform från grunden inom försvars- och säkerhetsområdet. Här får du vara med och forma arkitektur, teknikval och lösningar från start, tillsammans med ett erfaret och engagerat team.
Vårt arbete omfattar både mjukvaru- och systemutveckling och i denna roll får du möjlighet att arbeta med spännande områden som cybersäkerhet, cloud-native lösningar, kommunikationsteknik, AI/ML och systemarkitektur. Du kommer att verka i en miljö med Linux och Kubernetes, och använda verktyg och språk som Java, Python, Bitbucket, Jira samt olika DevSecOps-plattformar. Eftersom plattformen är under utveckling får du stort inflytande över teknik och arkitektur, med möjlighet att sätta riktningen för en lösning som kommer att användas i samhällskritiska miljöer. Här har du chansen att bidra till något långsiktigt, viktigt och riktigt roligt.
Teamet utgår ifrån vårt nybyggda kontor centralt i Västerås. Tillsammans med experter från andra delar av Combitech växer teamets kompetens markant. Primärt sker arbetet från kontoret, och en del tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.
Vi söker nu flera nya kollegor med bred erfarenhet inom mjukvaru- och systemutveckling. I våra team kommer du få arbeta med allt från applikationsutveckling och systemnära programmering till scripting, testning, drivrutinsutveckling och OS-konfiguration - beroende på din profil och vad du brinner för.
Du blir en del av ett team som ansvarar för hela eller delar av avancerade system och plattformar. Arbetet är varierat, utvecklande och ofta tvärfunktionellt, med nära samarbete med andra utvecklare, arkitekter och domänexperter. För flera av våra roller kommer du dessutom att vara med och forma nya lösningar från grunden, med moderna cloud-native arbetssätt och fokus på robusthet, säkerhet och långsiktig skalbarhet.
Om du känner igen dig i något av detta - eller är nyfiken att lära dig mer - då vill vi gärna träffa dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
För att trivas och utvecklas i rollen söker vi dig som motiveras av att lösa problem tillsammans med andra. Du uppskattar att arbeta tillsammans i team och vi tror även att du har en analytisk förmåga och en medvetenhet för kvalitet. Vi söker någon med bred kompetens och en vilja att lära sig nya saker.
Vi ser att du har en akademisk examen i Data, Elektro, Mekatronik, Systemvetare, Nätverk eller motsvarande.
Vad händer om du saknar någon av kompetenserna vi eftersöker? Oroa dig inte, vi uppskattar din ansökan ändå! Vi söker efter dedikerade medarbetare och värderar inte enbart tidigare erfarenheter. Vi vill bygga en stark grupp med en mängd olika talanger där vi utnyttjar varandras styrkor och växer tillsammans.
Vi hoppas att kunna få träffa dig och presentera mer utav våra team, vad de utvecklar och gör.
Kontaktperson: Tezcan Can +46 734376436
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
722 11 VÄSTERÅS
