Expert Barn och ungdomsavdelningar inom Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården ska bedriva utbildning på de kommande barn- och ungdomsavdelningarna; grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola. Miljön är utformad för att möta de särskilda behov som finns hos denna målgrupp inom Kriminalvården. Verksamheten är en del av den nationellt sammanhållna utbildningsverksamhet som också omfattar utbildning motsvarande Komvux. Den syftar till att ge varje elev en likvärdig och kvalitativ utbildning.
Utbildningen för barn och unga bedrivs huvudsakligen genom närundervisning, i en trygg och strukturerad miljö. Utbildningen integreras med övriga insatser inom Kriminalvården, för att stödja barnens och ungdomarnas utveckling och framtida möjligheter.
Tjänsten är placerad på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.
Vi söker en engagerad och strategiskt skicklig expert som ska stödja och driva utvecklingen av utbildningen hos oss inom skolformerna grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och specialskola. I denna nyckelroll kommer du att arbeta nära rektor och biträdande rektorer på en strategisk nivå, med uppdrag att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen. Du kommer att ha en central funktion i det systematiska kvalitetsarbetet, genom att samordna, processleda och följa upp arbetet, analysera resultat och föreslå åtgärder och på så sätt stödja skolledningen med beslutsunderlag.
En viktig del i rollen är vidare att representera sektionen i samarbeten med andra verksamheter för intagna och att ha kontakt med externa parter som Skolverket, och branschorganisationer. Du bidrar också till att sprida kunskap och hålla organisationen uppdaterad om aktuella trender och forskning inom skolområdet.Kvalifikationer
I din roll som expert har du mycket god pedagogisk insikt samt förmåga att arbeta strategiskt. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor varför god samarbetsförmåga är en viktig egenskap liksom att du kan arbeta självständigt. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom pedagogik, skolutveckling, eller statsvetenskap.
* Erfarenhet av arbete inom skola, helst på strategisk nivå, med kunskap om grundskola, gymnasieskola, och/eller anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola.
* Erfarenhet av att leda och samordna förändringsprocesser, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsväsendet.
* Kunskap om aktuella styrdokument och regelverk inom skolområdet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket god digital kompetens
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med anpassad utbildning eller särskilt stöd.
* Erfarenhet av samverkan med externa aktörer.
* God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika aktörer, både internt och externt.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
