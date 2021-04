Experis söker supporttekniker i Norrköping - Experis AB - Supportteknikerjobb i Norrköping

Experis AB / Supportteknikerjobb / Norrköping2021-04-09Har du ett allmänt tekniskt intresse och vill arbeta med IT-support? Titta hit! Vi på Experis söker nu efter dig som vill arbeta som supporttekniker hos oss. Just nu får vi in många uppdrag från våra kunder i Norrköping och vi behöver därför utöka vår personalstyrka med nya talanger. Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan!Ort: NorrköpingStart: Enligt överenskommelseOmfattning: 100 %2021-04-09På Experis söker vi nu efter flera duktiga supporttekniker till nuvarande och kommande uppdrag hos våra kunder i Norrköping. Vi söker dig som vill arbeta i en helpdesk/servicedesk och ge support till våra kunders användare. Du löser problem och svarar på frågor genom telefon, e-post, fjärrstyrning eller personlig kontakt. Våra konsultuppdrag innebär att du arbetar som konsult på Experis men tillbringar dina arbetsdagar ute på uppdrag hos vår kund. Arbetsuppgifterna varierar och styrs av våra kunders behov.Att vara konsult hos ExperisHos oss är du med och bidrar till att våra kunder lyckas, oavsett roll eller hur länge du varit hos oss. När du är ute på uppdrag har du en dedikerad konsultchef som alltid jobbar för att hjälpa dig utvecklas. Tillsammans tar vi fram en unik karriärplan för att du ska nå dina mål.På Experis får du även fördelen av att ingå i vår globala koncern ManpowerGroup. Hela koncernen arbetar efter tydliga värderingar vilket innebär att vi tror på din förmåga samt ser kraften i kunskap och innovation. För 12e året i rad har vi vunnit utmärkelsen "World's most ethical company" vilket vi är mycket stolta över.Det finns många anledningar att trivas på Experis och vi hoppas att du kommer att känna detsamma.Vem är du?Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom IT och ett allmänt tekniskt intresse. Du besitter goda kunskaper om datorer, system och teknik. Det är meriterande om du har erfarenhet från en liknande roll eller arbetat inom service. Vidare ser vi gärna att du har grundläggande kunskaper inom följande kompetenser:* Microsoft Office* Active Directory* ÄrendehanteringssystemVi tror att du är en problemlösare som ser möjligheter istället för problem. Som person är du flexibel och ansvarstagande. För att trivas i rollen har du ett servicetänk och bra bemötande. Du är kommunikativ och både talar och skriver svenska samt engelska obehindrat.Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande så ansök redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har frågor om våra uppdrag eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta researcher Jennifer Bergström Ahlinder på jennifer.b.ahlinder@se.experis.com Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-07Experis AB5682341