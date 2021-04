Experis Academy söker juniora IT-konsulter inom programmering! - Experis AB - Elektronikjobb i Stockholm

Experis AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-01Betald Fullstackutbildning genom Experis Academy. Har du en eftergymnasial utbildning inom IT och ett brinnande intresse för programmering? Vill du ta nästa steg i din karriär och fördjupa dig ytterligare inom systemutveckling? Då kan detta vara rätt utmaning för dig! Genom Experis Academy erbjuds du betald vidareutbildning följt av heltidsarbete som IT konsult hos en av Experis kunder.Genom Experis Academy får du en unik möjlighet att skaffa dig spetskompetensen som IT-marknaden efterfrågar och därav öka dina chanser till drömjobbet. Under vårt Accelerated Learning Program som pågår under 3 månader erbjuds lärarledd utbildning under högt tempo med mycket fokus på praktisk inlärning och övning. Under hela utbildningsprogrammet får du som anställd lön. Efter utbildningen kommer du använda dina nyförvärvade programmeringskunskaper och påbörja ett arbete som IT-konsult hos en av våra kunder i regionen.För vem passar Academy?Experis Academy är till för dig som har en avslutad universitets-, högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom något IT-relaterat område. Du har läst kurser inom ett eller flera programmeringsspråk och vill fördjupa dig ytterligare. För att framgångsrikt lyckas på programmet tror vi att du är en motiverad och ansvarstagande lagspelare med en stark vilja att utvecklas och utmana dig själv. Du har en passion för programmering och en fallenhet för problemlösning. Vill du få chansen att direkt efter programmet få arbeta på något av Sveriges mest eftertraktade företag? Då passar Experis Academy perfekt för dig!Om programmetUtbildningen sträcker sig över 3 månader och är en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar som täcker både frontend- och backendprogrammering (fullstack). Efter avslutad utbildning får du möjlighet att certifieras inom ämnet. Programmet baseras på metoder såsom accelerated learning, och ger dig kunskaper som motsvarar upp emot 2 års erfarenhet.Efter avslutad utbildning ges du möjlighet att arbeta som IT-konsult hos ett intressant företag i regionen. Vårt gemensamma mål är att du ska vidareutvecklas och kunna bygga en långsiktig karriär tillsammans med oss och kunden.Tidigare Experis Academy-konsulter har exempelvis börjat arbeta på företag så som Combitech, IKEA, HRM, Södra, Ericsson och Fortnox.Utbildningen kommer bland annat att innehålla följande teknologier:Java, Spring, Scrum, ReactJS, AngularJS, NodeJS, Bootstrap 4, HTML5, CSS, Javascript 101, Apache Tomcat, REST, SOAP.Läs gärna mer HÄR.Vi söker dig som:* har en minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom ett IT-relaterat område* tidigare har läst kurser inom programmering* har ett genuint intresse för programmering* har ett sinne för problemlösning och logik* är en lagspelare, som kan motivera dig själv och dina kollegor samt arbeta självständigt* talar och skriver engelska och svenska obehindratMeriterande om du:* har arbetslivserfarenhet inom något IT relaterat område* programmerar på fritidenKursstart: 5 juli 2021Sista dag att ansöka är löpande urvalOrt: Stockholm*Antal platser: 8Studietid: Heltid, 08:00-17:00* Utbildningen kan komma att ske på distans. Vi följer FHMs rekommendationer.Vi går igenom ansökningarna löpande och platserna kan därför komma att tillsättas redan innan den sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt! Antagningsbesked ges senast den 30 juni.Vi ser fram emot Din ansökan!För frågor eller mer information är du välkommen att kontakta SVen Dahlström sven.dahlstrom@se.experis.com alt Li Cederblad-Friberg (Stockholm) på e-post li.cederblad-friberg@se.experis.com Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-01Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-22Experis AB5670796