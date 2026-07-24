Experienced Craftsman

Viva Trädgård och Hus AB / Snickarjobb / Malmö
2026-07-24


Visa alla snickarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Viva Trädgård och Hus AB i Malmö

Are you a skilled and reliable craftsman who takes pride in high-quality work? Then you might be the person we are looking for!
We are seeking an experienced all-round craftsman for various projects around houses and properties. Tasks include painting, outdoor tiling, building wooden decks and fences, and, when needed, garden work.
We are looking for someone who:
• Has proven experience in construction/handyman work
• Works independently and professionally
• Holds a valid driver's license (required)
• Has good spoken and comprehension skills in Swedish or English
We offer varied tasks in a growing company.
Interested?
Send your application with photo and CV to: hr@vivapartners.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: hr@vivapartners.se

Arbetsgivare
Viva Trädgård och Hus AB (org.nr 559277-2569)
212 50  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Viva Trädgård & Hus AB

Jobbnummer
10010669

Prenumerera på jobb från Viva Trädgård och Hus AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Viva Trädgård och Hus AB: