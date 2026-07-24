Experienced Craftsman
Viva Trädgård och Hus AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-07-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Are you a skilled and reliable craftsman who takes pride in high-quality work? Then you might be the person we are looking for!
We are seeking an experienced all-round craftsman for various projects around houses and properties. Tasks include painting, outdoor tiling, building wooden decks and fences, and, when needed, garden work.
We are looking for someone who:
• Has proven experience in construction/handyman work
• Works independently and professionally
• Holds a valid driver's license (required)
• Has good spoken and comprehension skills in Swedish or English
We offer varied tasks in a growing company.
Interested?
Send your application with photo and CV to: hr@vivapartners.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: hr@vivapartners.se Arbetsgivare Viva Trädgård och Hus AB
(org.nr 559277-2569)
212 50 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viva Trädgård & Hus AB Jobbnummer
10010669