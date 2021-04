Experienced Algorithm developer - Syntronic AB - Datajobb i Göteborg

Syntronic AB / Datajobb / Göteborg2021-04-03Syntronic är ett ledande designhus specialiserade inom avancerad produkt- och systemutveckling, produktion och eftermarknadstjänster. Våra kunder och partners är några av världens mest teknikintensiva företag och organisationer och återfinns inom branscher som telekom, medicinteknik, fordons-, försvars- och verkstadsindustrin. Våra kontor finns i Gävle, Göteborg, Linköping, Lund, Kumla, Sandviken, Stockholm, Kuala Lumpur, Penang, Beijing, Chengdu, Nanjing, Tianjin, Hong Kong, Jakarta, Ottawa, Tokyo och Santa Clara.Syntronic i Göteborg fortsätter att bygga stark matematisk kompetens för att kunna hitta innovativa lösningar för att möta våra kunders krav.Nu söker vi Dig som har industrierfarenhet av algoritmer inom Vision, Machine Learning, Control Theory eller Operations Research, som vill vara med och utveckla lösningar till spännande projekt och samtidigt bidra till vidareutveckling av vår algoritmgrupp.Som algoritmutvecklare kommer du bland annat att:* Ingå i vår algoritmgrupp som fungerar som en kompetenshubb inom Syntronic mot avancerad tillämpad matematik, statistik och algoritmer* Arbeta såväl med interna kundprojekt som på plats hos kund med världsledande företag inom fordon, telekom, medicinteknik, försvars- och verkstadsindustri* Arbeta med allt från förstudie till kommersiella serieprodukter* Arbeta med teknikförstudier, kundförfrågningar/uppdrag och handledning av exjobb.Vi söker dig som:* Är en civilingenjör eller teknisk doktor inom Teknisk Fysik, Tillämpad Matematik, Elektro, Data, Automation eller motsvarande* Genomfört kommersiella projekt inom modellering/simulering, data science eller signalbehandling som algoritmutvecklare* Goda programmeringskunskaper i Python och erfarenhet av tillhörande statistikpaket såsom t ex Scikit Learn, keras och tensorflow* Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.Det är meriterande om du har erfarenhet av programmering i C++, inbyggda system och/eller har erfarenhet inom fordons- eller medicinteknikbranschen.Som person är du social, kommunikativ, gillar att samarbeta och bidrar med energi och driv till arbetsplatsen. Du strävar alltid efter att utvecklas, komma framåt och gillar varierande arbete med fokus på ny teknik.Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare. Vi är ett globalt team på 1300 ingenjörer som arbetar inom flera olika affärsområden med spännande och utmanande projekt i en internationell miljö. Trevlig arbetsmiljö, balans i livet och god hälsa bland våra medarbetare är viktigt för oss. Därför får du tillgång till flextid, friskvårdsbidrag, förmånsportalen Benify, ett bra försäkringspaket med pensionsavsättning samt möjligheten att teckna ett förmånligt försäkringspaket gällande privatvård.2021-04-03Vi ser fram emot ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta hos oss. Skicka ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval dock senast 2 maj. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Läs mer om hur vi arbetar i och med COVID-19: https://www.syntronic.com/uppdatering-kring-covid-19-for-vara-kandidater/ Vill du veta mer om Syntronic? Välkommen till https://www.syntronic.com/. Inför rekryteringsarbetet har Syntronic tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt och bestämt kontakt med mediasäljare och säljare av rekryteringstjänster.Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Josefine Bergqvist på jobexa@syntronic.com För att kvalitetssäkra Syntronics rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med alla kandidater ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-02Syntronic AB5671236