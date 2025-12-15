Expeditionsbiträde (vik), Receptionen Med Ger och Rehab Ludvika
2025-12-15
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Receptionen finns i huvudentrén på Ludvika Lasarett och har öppet kl. 07.00-16.30 alla vardagar. I receptionen tar man emot betalande patienter i två kassor som ska till olika mottagningar. Efterregistrering sker i en kassa bakom.
Expeditionsbiträde (vik), Receptionen Med Ger och Rehab LudvikaPubliceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att Du kommer att vara regionens ansikte utåt i receptionen.
Vanligt förekommande receptionsuppgifter för specialistmottagningarna, röntgen, Närakuten och Ludvika Vårdcentral:
Administration kring patientavgifter
Telefonservice
Taxi-sjukresebeställning med mera.
Anställningen innebär vikariat 2026-02-02 till och med 2026-12-31 eller tills ordinarie befattningshavare återkommer i tjänst.
Godkänd gymnasieutbildning
Några års arbetslivserfarenhet
Lägsta ålder 18 år-myndigDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har servicekänsla, social kompetens och flexibilitet då det är många saker att hålla reda på samtidigt. Du har god samarbetsförmåga, är tålmodig och kan arbeta självständigt.
Meriterande:
Datavana i CosmicSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Camilla Rämhed Ericsson 0240-495111 Jobbnummer
9645184