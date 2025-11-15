Exjobb: Flyg & Rymd och Intelligenta Kommunikationssystem
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-11-15Beskrivning av jobbet
Vill du göra ditt exjobb inom något av områdena Flyg & Rymd, Sensorsystem, Robusta Kommunikationssystem och AI? Eller har du någon egen idé på examensarbete som du vill diskutera med oss?
Här på AFRY hjälper vi våra kunder att utveckla hållbara och säkra system, produkter och infrastrukturer - för samhällen, myndigheter, organisationer och industrier.
Vi söker dig som planerar att genomföra ditt examensarbete under våren 2026 och som studerar civilingenjörsprogrammet inom Teknisk Fysik, Elektroteknik, Farkostteknik, System i teknik och samhälle, Industriell Ekonomi, IT eller motsvarande.
Exjobbet passar för dig med intresse för en eller flera av områdena nedan:
• Rymdteknik
• Sensorsystem
• Mobila kommunikationssystem
• Radioaccessnät
• Drönarteknik
• Geografiska Informationssystem
• Signal-/bildbehandling
• AI & Data Engineering
• Systemutveckling
• Inbyggda system
Exempel på exjobb kommer att presenteras dels vid de arbetsmarknadsmässor som vi deltar i samt som tillägg i våra sociala kanaler.
Varje exjobb kommer att innehålla en avvägd blandning av inläsning, teori, analys, modellering & simulering och utvärdering av metoder samt i vissa fall kunna testa koncept med riktiga data eller implementera algoritmer i demonstratorhårdvara.
Tanken är att exjobben dels tar ett helhetsgrepp om aktuellt system/utvecklingsplattform och dels fokuserar djupare inom ett par utvalda områden i samråd med handledaren.
Vi ser helst att varje exjobbsprojekt genomförs av två studenter, där en lämplig uppdelning i arbetsområden bestäms i samråd utifrån utbildningsinriktning och intresse. Ett examensarbete utfört av en enda student kan också diskuteras. Det finns möjlighet att söka examensarbetet i par, men valet av student(-er) sker på individuell basis.
Till stöd kommer det att finnas ett team av olika experter, med en utpekad officiell handledare.
Har du en egen idé om ett exjobb diskuterar vi gärna det och ser om det kan vara passande för vår verksamhet och identifierade behov framåt.
Vi planerar för att välja ut 2-4 studenter för ett par exjobbsprojekt.
Tidplan
Uppstart i slutet av januari 2026 och genomförande under våren (motsvarande 30 hp). Exjobben utförs på vårt kontor i Uppsala.Kvalifikationer
Du är i slutskedet av din utbildning som civilingenjör och har intresse av några av ovan nämnda områden samt att lära känna ett stort internationellt teknik- och designföretag.
Skicka ett personligt brev och beskriv vem du är och vad som gör dig lämpad för exjobb hos AFRY! Bifoga ditt CV.
Ytterligare information
Exjobbet utgör en grund för en möjlig framtida rekrytering hos AFRY. Som anställd på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner så som friskvårdsbidrag och en förmånsportal med en mängd rabatter. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är också ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Dessutom finns det många sätt att vidareutveckla sig hos oss!
Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina karriärmål.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Kontaktpersoner för frågor:
Johan Tenstam, Sektionschefjohan.tenstam@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, vänligen ansök via länken.
Sista ansökningsdag är 15 november 2025.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning inför en anställning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
