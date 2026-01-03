¨Exit Tapas ¨ söker erfaren A la Carte & Tapas kock...
Restaurang MK AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
EXIT LOUNGE & BAR där vi mixar god mat och smakfull dryck i en härlig miljö. Hit kommer du för allt från middag och tapas till barhäng med vin, bubbel och cocktails i den modernt stilfulla restaurangbaren.
I korsningen Folkungagatan och Götgatan erbjuder Exit Lounge & Bar på en välkommande loungemiljö och trevlig stämning under hela dagen. Hit kan man komma för att hänga i baren eller mötas upp över en middag med tapas och cocktails.
Vår meny är inriktad på en uppskattad internationell Tapas med olika smaker från hela världen. Vi erbjuder även till våra gäster en kompletterande A la Carte meny.
Du som söker ska vara ansvarsfull i ditt arbete, med gästen i fokus. Värdera ditt arbeta genom att vara punktligt och skötsam samt förmågan att lära och utveckla dig själv och andra.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av flera års arbete i kök.
• Är framåt, serviceinriktad, stresståligt och gillar att arbeta i ett högt tempo.
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av inköp, leverantörs kontakt, ekonomi osv.
• Passion för matlagning och förmåga att utveckla samt förbättra.
Vill du vara en av oss så har du chansen här!
Tjänsten är heltid enligt schema. Arbetspass både dag och kvällstid.
Intresserad? Skicka då in din ansökan till e-post; info@exitloungebar.se
Intresse för jobbet avgörande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@exitloungebar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Mk AB
(org.nr 556915-1755), http://exitloungebar.se
Götgatan 53 (visa karta
116 22 STOCKHOLM Arbetsplats
