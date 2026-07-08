Exekutiv assistent till Luleå Hamn
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Assistentjobb / Luleå Visa alla assistentjobb i Luleå
2026-07-08
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Vill du arbeta nära ledningen i ett bolag som är mitt i en spännande utveckling? Luleå Hamn söker nu en exekutiv assistent som vill bidra till att skapa struktur, tempo och kvalitet i det dagliga arbetet
Luleå Hamn är en viktig del av regionens utveckling och står inför stora investeringar kopplat till industrins omställning. Vi befinner oss i en expansiv fas där många utvecklingsprojekt pågår samtidigt, och vår verksamhet växer.
Hos oss får du arbeta i en organisation där det händer mycket – och där du har möjlighet att påverka.
Om rollen
Som exekutiv assistent har du en central roll i att skapa struktur och få vardagen att fungera smidigt. Du arbetar nära vd och ledningsgrupp och är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet.
Du bidrar till att planering, möten och uppföljning håller hög kvalitet och att rätt saker händer vid rätt tid. Rollen omfattar även stöd i styrelsearbetet, där du är delaktig i att samordna underlag, planering och administration kring styrelsemöten.
Rollen är ny och formas tillsammans med vd och hr-chef.
Du rapporterar till hr-chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och koordinera möten, kalender och aktiviteter
Förbereda presentationer, rapporter och beslutsunderlag
Stötta ledning och vd i administrativa uppgifter i det dagliga arbetet
Samordna ledningens arbete och årshjul (kallelser, agendor, protokoll och uppföljning)
Förbereda och administrera styrelsemöten (kallelser, underlag, protokoll och uppföljning)
Föra minnesanteckningar/protokoll och följa upp beslut
Hantera interna och externa kontakter på ett professionellt och förtroendeskapande sätt
Stötta i projekt och andra uppgifter vid behov
Bidra till att utveckla och förenkla arbetssätt och rutiner
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett naturligt driv att underlätta för andra och som trivs med att ligga steget före. Du är strukturerad, lyhörd och har en god förmåga att skapa ordning även när tempot är högt.
Du bygger förtroende i dina kontakter och har ett professionellt och omtänksamt sätt i samarbetet med andra.
Som person är du:
Självständig och initiativtagande
Noggrann och organiserad
Flexibel och lösningsorienterad
Diskret med hög integritet
Samarbetsinriktad och trygg i många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll, till exempel exekutiv assistent, vd-assistent eller kvalificerad administratör
Mycket goda kunskaper i svenska och god engelska
Mycket god administrativ förmåga och vana att hantera dokument, möten, beslutsunderlag och uppföljning.
Förmåga att arbeta strukturerat och säkerställa kvalitet i administrativa processer.
God digital vana och erfarenhet av Officepaketet.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta nära ledning eller i en större organisation.
Erfarenhet av styrelsearbete eller att hantera styrelseadministration.
Erfarenhet av arbete i en organisation med certifierade ledningssystem eller dokumentstyrda processer.
Kunskap om kvalitetsarbete, styrande dokument och verksamhetsutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning, med start enligt överenskommelse.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
. Observera att återkoppling i rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt under semesterperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Strömörvägen 9 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9996818