Exekutiv assistent med kontorsansvar till nordisk industrikoncern
2026-01-23
Har du öga för det som behöver göras, ligger steget före och trivs med att skapa struktur - alltid med en positiv inställning? Då kan du vara den nyckelperson vi söker. Vi söker en självgående och strukturerad Exekutiv assistent med ansvar för både ledningsstöd och kontorsdrift inom en etablerad nordisk industrikoncern med starkt tillväxtfokus.
OM ROLLEN
I denna breda och central roll stöttar du främst VD och CFO i deras dagliga arbete. Du är navet som får verksamheten att flyta - från att koordinera styrelsematerial och IR-relaterade aktiviteter till att säkerställa att kontoret är välkomnande och fungerar smidigt.
Du hanterar årshjul, koordinerar möten och presentationer och är drivande i projekt som exempelvis ledningskonferenser, årsredovisning och interna initiativ.
Du kommer bland annat att:
Stötta VD och CFO med kalenderfrågor, möten, presentationer och kommunikation
Hantera styrelseadministration, loggböcker, pressmeddelanden och börsrelaterad formalia
Koordinera IR-aktiviteter och optionsprogram
Projektleda arbete kring årsredovisning och ledningsmöten
Ansvara för kontorets drift, leverantörer och sociala aktiviteter
Vara en trygg kontaktpunkt för interna frågor och kontorsservice
DIN PROFIL
Du har tidigare arbetat i en liknande roll och gärna i en miljö nära ledning, styrelse eller inom ett börsnoterat företag. Du behärskar både svenska och engelska obehindrat, arbetar strukturerat och har lätt för att växla mellan detaljer och helhet.
Vi tror att du är:
Självgående och lösningsorienterad
Serviceminded, kommunikativ och har hög integritet
Strukturerad och van att arbeta mot deadlines
Relationsbyggande och lyhörd
Van att arbeta i Officepaketet och trygg med text, layout och siffror
OM ORGANISATIONEN
Företaget är en svensk industrikoncern som förvärvar och utvecklar nischade teknikbolag med ett långsiktigt perspektiv. Koncernen består av ett flertal självständiga affärsenheter som erbjuder produktiva och hållbara lösningar främst till bygg- och industrisektorn. Verksamheten är internationell med närvaro i ett flertal länder, där förvärv är en central del av deras tillväxtstrategi.
Kontorsmiljön
Här möts du av ett personligt kontor med en varm och hjälpsam kultur. Teamet värderar samarbete, god stämning och ett klimat där man både har roligt tillsammans och stöttar varandra. Det är en arbetsplats där du verkligen får vara med och påverka.
DIN ANSÖKAN
Den här rekryteringen genomförs av oss på Wise Admin på uppdrag av vår kund. För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerande process kommer du som går vidare i rekryteringen att få genomföra arbetspsykologiska tester.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Stephanie Grammenidis Hagman - stephanie.grammenidis@wise.se
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
