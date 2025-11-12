Exekutiv assistent med kontorsansvar till Bergman & Beving
Din roll
I denna breda och ansvarsfulla roll är du ett viktigt stöd till både VD och CFO. Du är navet som får saker att hända, från att koordinera styrelsematerial och IR-aktiviteter till att se till att kontoret är välkomnande och fungerar smidigt. Du håller ihop årshjulet, planerar möten, hanterar presentationer och är med och driver projekt som VD-konferenser ochårsredovisning.
Du kommer bland annat att:
• Stötta VD och CFO med vissa kalenderbokningar, möten, presentationer och kommunikation
• Hantera styrelseadministration, loggbok, pressreleaser och börsformalia
• Koordinera IR-relaterade aktiviteter och optionsprogram
• Projektleda årsredovisning och VD-möten
• Ansvara för kontorets drift, leverantörer och sociala aktiviteter
• Vara en trygg kontaktperson för interna frågor och kontorsservice
Du har erfarenhet från en liknande roll, gärna inom ett börsnoterat bolag, och är van att arbeta nära ledning och styrelse. Svenska och engelska behärskar du obehindrat, både i tal och skrift. Med en strukturerad och noggrann arbetsstil har du lätt för att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du trivs med varierande uppgifter - högt och lågt - och har en naturlig förmåga att ta ansvar, prioritera och driva saker framåt.
Vi tror att du är:
Självgående, lösningsorienterad och trygg i dig själv
Serviceminded och kommunikativ med hög integritet
Strukturerad, noggrann och van att hålla deadlines
Relationsbyggande och lyhörd
Van att arbeta i Officepaketet och hantera text, layout och siffror
Om Bergman & Beving
Bergman & Beving är en svensk industrikoncern, specialiserad på att förvärva och utveckla nischade teknikföretag med ett långsiktigt ägarperspektiv. Vi fokuserar på att skapa lönsam tillväxt för såväl kunder som aktieägare. Koncernen består av cirka 35 självständiga affärsenheter som levererar produktiva, säkra och hållbara lösningar, främst till bygg- och industrisektorerna. Norden är koncernens huvudmarknad, men våra bolag finns representerade i cirka 25 länder.
Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor och har runt 1 400 medarbetare. Vår decentraliserade struktur, där entreprenörskap och lokalt beslutsfattande är i fokus, ger våra affärsenheter möjlighet att agera snabbt och flexibelt utifrån förändringar i marknaden.
Här får du vara med och påverka - på riktigt. Bergman & Beving är ett bolag i tillväxt där du får en nyckelroll i en organisation med kunniga, trevliga kollegor och ett öppet klimat. Kontoret ligger centralt vid Humlegården och präglas av en personlig, prestigelös atmosfär där hjälpsamhet och trivsel står i fokus. Här samarbetar man nära, bidrar till en positiv stämning och skapar tillsammans en arbetsplats att verkligen trivas på.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar Bergman & Beving med The Pace/Wise Professionals. För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerade rekrytering kommer du att få genomföra arbetspsykologiska tester om du går vidare i denna process. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Stephanie Grammenidis Hagman stephanie.grammenidis@thepace.se
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
