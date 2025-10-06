Executive & Team Assistant
2025-10-06
Vi på The Pace har fått i uppdrag att hjälpa vår kund, en globalt etablerad och framgångsrik managementkonsultfirma, att rekrytera en Executive & Team Assistant. Du börjar som konsult hos oss på The Pace med ambitionen att efter sex månader kliva över i anställning hos vår kund.
I denna roll blir du en central del av deras nordiska team och en viktig länk som får vardagen att fungera sömlöst. Som nyckelperson för teamet är du den som skapar struktur, koordinerar processer och avlastar i både små och stora frågor. Du kommer att arbeta nära partners och konsulter men också vara en självklar del av gruppen - någon som teamet kan lita på i allt från kundrelaterad administration till praktiskt stöd i projekt och affärsflöden.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta en betydelsefull roll i ett internationellt sammanhang, där din proaktivitet, servicekänsla och förmåga att bygga relationer blir avgörande för teamets framgång. Rollen utvecklas i takt med dig och erbjuder utrymme att forma ansvaret över tid.
Dina ansvarsområden
Vara ett proaktivt stöd till partners och teamet i det dagliga arbetet
Ansvara för administrativa flöden kopplade till nya kunder, uppdrag och avtal
Hantera kontakter kring ALM-prövningar, uppdragsbrev och riskrelaterade frågor i nära samarbete med det administrativa teamet i London
Stödja med fakturering, utlägg och expense management
Koordinera resor, möten och events - lokalt och internationellt
Förbereda presentationer, mötesmaterial och rapporter
Bidra till onboarding av nya medarbetare och vara en central länk i teamets samarbete
Successivt ta ett bredare ansvar, inklusive möjligheten att avlasta med tidrapportering och projektstöd
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som Executive Assistant, Personal Assistant eller i en liknande administrativ supportroll
Är van vid att arbeta i en internationell och dynamisk miljö
Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office och digitala arbetsverktyg
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Utöver din erfarenhet ser vi att du är en strukturerad och självgående person som snabbt kan sätta dig in i nya processer. Du har hög integritet, gott omdöme och en naturlig känsla för konfidentialitet. Samtidigt är du lösningsorienterad, prestigelös och har en genuin vilja att hjälpa till.
Vi tror också att du bidrar med positiv energi och laganda - du är en del av teamet, inte bara ett stöd vid sidan av. Din proaktivitet, ditt engagemang och din förmåga att skapa förtroende gör att du blir en uppskattad och självklar del av gruppen.
Vi erbjuder
En central och varierad roll med stort förtroende och utrymme att växa
Möjlighet att arbeta nära ledande beslutsfattare i en internationell miljö
En dynamisk och högpresterande arbetsplats präglad av professionalism, laganda och entreprenörsanda
En kultur som kombinerar höga krav på kvalitet och prestation med hjärta, omtanke och en vilja att ha roligt tillsammans
Din resa hos vår kund
Hos vår kund är människorna den drivande kraften bakom framgången. Här uppmuntras kontinuerligt lärande, personlig utveckling och prestation. Du får möjlighet att utvecklas genom både erfarenhetsbaserat lärande i vardagen och professionella utvecklingsinsatser, samtidigt som du ges utrymme att göra verklig skillnad.
Arbetsmiljön kännetecknas av en kombination av entreprenörsanda, samarbete och inkluderande kultur, där integritet, kvalitet och engagemang är centrala värden. Här finns en stark tro på att framgång skapas när människor får vara sig själva fullt ut, bidra med sina styrkor och känna sig som en självklar del av teamet.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är kandidatansvarig Emma Rehn (emma.rehn@wise.se
) och Konsultchef Emilie Runnegård Shawwaf (emilie.runnegard@thepace.se
) .
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
