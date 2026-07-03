Executive Head Chef till Ystad Saltsjöbad
ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Ystad Visa alla kockjobb i Ystad
2026-07-03
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Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans – ESS.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Att vägen till hjärtat går genom magen, det är sen gammalt. Och att vi serverar alla dagens mål, från frukostfrallan till nattmackan gör att maten spelar en avgörande roll i våra gästers upplevelse.
Du är den centrala kraften och har en arbetsroll med direkt påverkan på vår utveckling. I en dynamisk vardag där kvalitet, detaljer och gästen står i centrum kommer du kunna se direkt resultat av ditt ledarskap och engagemang tillsammans med ett team som delar precis samma passion som du.
Vi gillar att sikta högt och genom att aldrig sluta jobba med detaljer, ser vi en målbild där kök och matsal tillsammans skapar en känsla, och framförallt en matupplevelse, som våra gäster vill komma tillbaka till. Som Executive Head Chef hos oss kommer du arbeta med att analysera, följa upp och förbättra kvalitet, lönsamhet och gästupplevelse kontinuerligt. Du driver utveckling av både koncept och menyer, alltid med ett långsiktigt och hållbart mindset. Tillsammans är du med och skapar en kultur av stolthet, kvalitet och ständig förbättring.
Vem är du?
Vi kommer aldrig att bli färdiga och utvecklingen kommer att fortsätta framöver eftersom längtan efter att skapa mer magi för våra gäster är konstant. Därför tycker vi att din kompetens att inspirera och motivera teamen tillsammans med drivet att genomföra förändringar är jätteviktig.
Vi vill att du är ansvarsfull och driven då du har prognos-, kostnads och resultatansvar. Detta innebär att analysera resultat, priser, produkt och proaktivt smida planer för hur vi kan utvecklas och bli bättre.
Vi tror att du kommer lyckas bäst om du besitter ett starkt självledarskap och har en strukturerad arbetsmetodik. Du är en motiverande ledare och inspiratör med en gedigen kunskap om mat och dryck. Ditt engagemang gör det lätt för dig att utveckla andra och med din prestigelöshet skapar du följare. Samtidigt som du är grym på människor är du också en strateg som tycker om att analysera data, följa upp konkreta mål och driva förbättringsarbete.
Vad erbjuder vi dig? Vi vill såklart ge dig dem allra bästa av förutsättningar att utvecklas tillsammans med oss. Därför kommer vi se till att du får ett riktigt bra intro, möjlighet att lära känna oss, vår produkt och vad vi står för (Lilla Röda kommer snabbt bli ditt viktigaste verktyg). Du kommer få ett nära och tryggt ledarskap och inte minst ett gäng engagerade och riktigt vassa kollegor.
Utöver ovan får du såklart friskvårdsbidrag, schyssta dealer på alla destinationer inom ESS, en stark gemenskap där vi ordnar både fest, volleybollturneringar och mycket mera!
Anställningsform: Tillsvidare Tillträde och lön: Lön och tillträde enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så skicka din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991528-2085966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Saltsjöbadsvägen 15 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9992398