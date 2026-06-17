Executive Head Chef till Sjöstadsgruppen
Cerrolargo AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-17
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Nu söker vi en Executive Head Chef som ska ta ett övergripande ansvar för den gastronomiska upplevelsen och utvecklingen på Himlen och Sjöstaden Skybar. Det här är en möjlighet för dig som kombinerar kulinariskt driv med affärsmässighet, ledarskap och en passion för att utveckla människor, koncept och resultat.
I rollen blir du en nyckelperson i verksamheten med ansvar för att leda och utveckla båda köksorganisationerna. Du arbetar nära VD, restaurangchefer och ledningsgrupp och får stort mandat att påverka såväl den dagliga driften som den långsiktiga utvecklingen.
Om rollen
Som Executive Head Chef har ansvaret för kökens kvalitet, struktur, lönsamhet och utveckling. Rollen är både strategisk och operativ, där du förväntas vara närvarande i verksamheten samtidigt som du driver utvecklingen framåt. Ditt ansvar omfattar bland annat:
Menyutveckling och vidareutveckling av restaurangernas koncept.
Säkerställa hög kvalitet och en positiv gästupplevelse.
Rekrytering, coachning och utveckling av köksteam och ledare.
Ansvara för inköp, råvarukvalitet och leverantörsrelationer.
Arbeta med kostnadskontroll, marginaler och lönsamhetsuppföljning.
Utveckla och implementera rutiner, processer och arbetssätt.
Följa upp nyckeltal och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål.
Vara operativt närvarande vid service, event och större arrangemang.
Vem är du?
Vi tror att du idag arbetar som Kökschef eller har en liknande ledande roll och känner dig redo för nästa steg. Du har erfarenhet av att leda större köksorganisationer och är van att kombinera kreativitet med struktur och affärsförståelse. Du har ett genuint intresse för mat, människor och upplevelser samt en naturlig förmåga att skapa engagemang och få andra att växa.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet från ledande roller inom restaurang och gastronomi.
Framgångsrik erfarenhet av menyutveckling och konceptarbete.
Mycket god förståelse för ekonomi, marginaler och verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av personalansvar, schemaläggning och arbetsledning.
Ett starkt nätverk inom restaurangbranschen.
Erfarenhet från kvalitetsdrivna och volymstarka verksamheter.
Som person är du en inspirerande ledare som kombinerar kreativitet med struktur. Du är prestigelös, handlingskraftig och trivs i en miljö där tempot är högt och möjligheterna stora.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i en ambitiös restauranggrupp där gastronomi, service och upplevelser står i centrum. Du får möjlighet att påverka på riktigt och vara med och utveckla två starka koncept med höga ambitioner. Vi erbjuder en roll med stort ansvar, korta beslutsvägar och möjligheten att skapa långsiktiga resultat tillsammans med engagerade kollegor som delar passionen för mat, dryck och värdskap. Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Growisit - Vi rekryterar för besöksnäringen
För frågor om tjänsten:
Kontaktperson: Niclas Ingwall
Telefonnummer: 0706-48 62 47niclas.ingwall@growisit.se
Sista ansökningsdag är 2026-07-09 men vi genomför urval och intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cerrolargo AB
(org.nr 559225-2075)
Ågestavägen 200 c/o Niclas Ingwall (visa karta
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123 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Growisit Jobbnummer
9969063