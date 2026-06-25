Executive Assistant till internationellt bolag!
Needo Recruitment Sthlm AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-06-25
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Är du en erfaren Executive Assistant som trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor? Har du vana av att stötta ledningspersoner i en internationell miljö och motiveras av att vara spindeln i nätet? Då kan detta vara rollen för dig!
Om bolaget
Vår kund är ett internationellt och marknadsledande bolag med verksamhet i flera länder världen över. Organisationen präglas av högt tempo, samarbete över landsgränser och en stark ambition att ständigt utvecklas. Här får du möjlighet att arbeta nära seniora beslutsfattare och bidra till att verksamheten fungerar effektivt och professionellt.
Du blir en del av en dynamisk och internationell miljö där struktur, initiativförmåga och samarbete värdesätts högt. Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor och möjlighet att arbeta nära affären.
Om tjänsten som Executive Assistant
Som Executive Assistant blir du en nyckelperson i organisationen med ansvar för att stötta VD och delar av ledningsgruppen i det dagliga arbetet. Du säkerställer att planering, koordinering och administration fungerar smidigt och effektivt, samtidigt som du hanterar många parallella arbetsuppgifter med hög kvalitet.
Rollen innefattar ett nära samarbete med interna och externa intressenter i flera länder och tidszoner. Du arbetar proaktivt, ligger steget före och bidrar till att skapa struktur i en komplex och föränderlig vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för kalenderhantering och koordinering av möten
Planera och administrera nationella och internationella affärsresor
Hantera reseräkningar, utlägg och administrativa processer
Förbereda mötesmaterial, presentationer och rapporter
Koordinera ledningsgruppsmöten, workshops och andra aktiviteter
Föra mötesanteckningar och säkerställa uppföljning av beslut och aktiviteter
Vara ett administrativt och operativt stöd till VD och ledningsgrupp
Hantera ad hoc-uppgifter och bidra till att verksamheten fungerar effektivt
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och prestigelös. Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och har förmågan att skapa ordning även i situationer med högt tempo och många parallella prioriteringar. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt i kontakten med personer på alla nivåer i organisationen.
Du är van att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har en god känsla för integritet och konfidentialitet.
Viktigt för tjänsten är:
Flera års erfarenhet som Executive Assistant, VD-assistent eller liknande roll
Erfarenhet av att stötta seniora chefer eller ledningsgrupper
Erfarenhet från en internationell organisation eller global verksamhet
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Stark organisatorisk förmåga och vana att hantera flera uppgifter samtidigt
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av att arbeta nära en VD eller koncernledning
Erfarenhet av projektkoordinering eller ledningsstöd
Erfarenhet av att arbeta i en snabbföränderlig och internationell miljöPubliceringsdatum2026-06-25Övrig information
Start: Juli
Omfattning: Heltid, vikariat upp till 12 månader
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Låter tjänsten som Executive Assistant intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Villagatan 13 B (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Needo Kontakt
Recruitment Consultant
Petra Nordberg petra@needo.se +46739399513 Jobbnummer
9979877