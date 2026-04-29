Exar du till sommaren? - Nyexad Project Data Analyst sökes!
Project data Analyst till globalt techbolag i Finspång!
Tar du examen till sommaren och söker ditt första jobb? Kolla hit - vi hjälper nu vår kund som är en stor global aktör belägrad i Finspång med att hitta en Project Data Analyst som ska ansluta till deras team. Vi tror att du som söker har läst en ingenjörsutbildning inom datateknik eller liknande och har ett intresse för att analysera och skapa förståelse för komplexa dataflöden. Urval sker löpande - välkommen in med din ansökan redan idag!
Vad gör företaget:
Kunden sitter i Finspång och är en global aktör inom energiteknik med fokus på utveckling och tillverkning av gasturbiner för kraftproduktion och industriella applikationer. Anläggningen har en lång industriell historia och sysselsätter cirka 2 800 personer. Förutom traditionell turbintillverkning satsar de på hållbara energilösningar, som vätgasdrivna turbiner och additiv tillverkning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samla in data, nätverka, säkerställa att datan är korrekt och om fel uppstår analysera vad som är fel
• Samla data i olika system
• Ha kontakt med underleverantörer
• Koordinera mellan olika gränssnitt
Vem är du som söker?
• Kommunikativ
• Initiativtagande
• Självgående
Skallkrav:
Högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap eller liknande utbildning
God förmåga i engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Intresse av att jobba med dataanalys
• Förståelse för komplexa IT-flöden
• God förmåga i svenska i tal och skrift
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom IT och Business. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB för att sedan ha goda möjligheter att gå över till kund.
Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju hos kund
BeslutPubliceringsdatum2026-04-29
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider må-fre (flex) Möjlighet till hybridarbete
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52446_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com
