Exar du till sommaren? - Nyexad Processingenjör sökes!

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång
2026-04-27


Tar du examen till sommaren och söker ditt första jobb? Kolla hit - vi hjälper nu vår kund som är en stor global aktör belägrad i Finspång med att hitta en Processingenjör som ska ansluta till deras team. Vi tror att du som söker har läst en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik, mekanik eller kemi. Urval sker löpande - välkommen in med din ansökan redan idag!

Vad gör företaget:
Kunden sitter i Finspång och är en global aktör inom energiteknik med fokus på utveckling och tillverkning av gasturbiner för kraftproduktion och industriella applikationer. Anläggningen har en lång industriell historia och sysselsätter cirka 2 800 personer. Förutom traditionell turbintillverkning satsar de på hållbara energilösningar, som vätgasdrivna turbiner och additiv tillverkning.

Dina arbetsuppgifter
• Veckoavstämning för projekt
• Dokumentation
• Tekniskt administrativt arbete
• Kontakt med leverantörer
• Granska offerter
• Beställningar till inköp
• Kontakt med interna kollegor
• Hantera överlämningar till andra grupper
• Jobba med systembeskrivningar

Vi tror att du har:
• Högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, mekanik eller kemi
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift

Vem är du?
Social
Nyfiken
Lösningsorienterad

Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom IT och Business. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.

För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB för att sedan ha goda möjligheter att gå över till kund.

Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju hos kund
Beslut

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider må-fre (flex) Möjlighet till hybridarbete
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52471_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31  FINSPÅNG

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Christian Jonsson
christian.jonsson@framtiden.com

Jobbnummer
9878693

