Examenshandläggare till studieadministrationen
Luleå Tekniska Universitet / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-03-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Är du en person som har koll, har ett gott omdöme och förmågan att tolka regelverk och göra det komplicerade begripligt för andra? Då är jobbet som examens- och tillgodoräknandehandläggare på Luleå tekniska universitet helt rätt för dig.
Vi på studieadministrationen är en professionell och positiv grupp som jobbar hårt och som ser till att ha roligt på jobbet. Vi delar med oss och utbyter kompetens och erfarenheter både inom enheten och mellan enheter. Vi arbetar mycket med att behålla en positiv arbetsmiljö och vi ser möjligheter före hinder. Vi har ett prestigelöst förhållningssätt där vi hjälper varandra, ser till att vi mår bra och trivs på jobbet. Dessutom erbjuder vi en inspirerande miljö i vårt fräscha aktivitetsbaserade kontor och vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående och erbjuder därför flextid, viss möjlighet till distansarbete samt 2 timmars friskvård per vecka när verksamheten tillåter. Läs om våra förmåner här: Förmåner | Luleå tekniska universitet
Nu går en av våra trotjänare i pension och vi söker därför en värdig ersättare för henne. Vi hoppas att det är Du!
Om rollen
Som examens- och tillgodoräknandehandläggare ansvarar du för att handlägga ärenden kopplade till utfärdande av examina samt handläggning av ansökningar om tillgodoräknanden. Arbetet innebär både självständiga beslut och nära dialog med studenter, examinatorer, programansvariga och andra funktioner inom universitetet. Funktionen består av tre personer och gruppen tillhör den studieadministrativa enheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Handläggning av examensansökningar samt kontroll av att studenten uppfyller examenskraven för sökt examen
• Handläggning av tillgodoräknandeärenden, såsom av tidigare studier, utbytesstudier och reell kompetens.
• Dokumentation och beslut enligt gällande författningar och interna riktlinjer.
• Studentkontakt och service via mejl, telefon och studentmottagningar.
• Samverkan med institutioner, utbildningsadministratörer och studievägledare.
• Medverkan i utvecklings- och kvalitetsarbete inom området.
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleexamen/-utbildning, gärna inom samhällsvetenskap, juridik, pedagogik eller motsvarande.
• Har mycket god förmåga att tolka regelverk och arbeta strukturerat och noggrant.
• Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska.
• Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och trivs med att arbeta självständigt likväl som i team.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av handläggning inom högskolesektorn.
• God kännedom om högskoleförordningen och andra relevanta regelverk.
• Erfarenhet av studieadministrativa system, exempelvis Ladok.
Vår verksamhet är dynamisk och föränderlig, så flexibilitet i kombination med rättssäkerhet är ett måste. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Omfattning och ort
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Information
För ytterligare information vänligen kontakta: chef för studieadministrationen: Christina Lannerblad, 0920-49 29 33, christina,lannerblad@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 20 37, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 7 april 2026
Referensnummer: 2565-2026 Ersättning
