Examensarbete Utveckling av projekt- och programstyrning: mognadsanalys
Vattenfall AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2025-09-29
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Om rollen
Avdelningen project performance and support består av specialister inom varierande områden med syftet att stödja projektverksamheten och verksamhetsutveckling i olika frågor såsom tidsplanering, riskhantering, kvalitet, utbildningar och övergripande projekt- och programstyrning, där ditt arbete kommer att vara en viktig grundsten för den framtida utvecklingen.
Projekt- och programstyrning vill ta nästa steg inom en effektiv projektstyrningsverksamhet. Det finns en ambition att utveckla verksamheten på ett strukturerat sätt för att kunna leverera högre effektivitet och större nytta till organisationen.
Det finns därför ett behov av att kartlägga nuläget för vår anläggningsinvesteringsverksamhet, analysera styrkor och svagheter samt jämföra med etablerade modeller och best practice inom projekt- och programstyrning.
Syftet med examensarbetet är att undersöka projektmognaden inom organisationen idag och föreslå åtgärder för en mer effektiv projekt- och programstyrning för att bidra bättre till att uppnå organisationens mål.
Målet är att:
Genomföra en nulägesanalys av projekt- och programstyrningen.
Identifiera utvecklingsområden och prioriterade förbättringsåtgärder.
Föreslå en förbättringsstrategi eller handlingsplan anpassad till verksamhetens mognadsnivå.
Examensarbetet bidrar med relevanta slutsatser och praktiska rekommendationer för att stärka verksamhetens förmåga inom projekt- och programstyrning.
Uppdraget är för 1 eller för 2 student(er).
Publiceringsdag 2025-09-29
Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot fossilfrihet och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet.Utbildningsbakgrund
Vi ser gärna att studenten/-erna läser en utbildning på kandidat- eller masternivå inom något av följande områden:
Industriell ekonomi (civilingenjör)
Företagsekonomi/management
Organisations- och ledarskapsinriktningar
Teknisk projektledning eller annan utbildning med fokus på verksamhetsutveckling, styrning eller projektledning
Omfattning: 30 HP
Språkkunskaper: Svenska, Engelska
Ytterligare information
Uppdraget startar: januari 2026 eller vid överenskommelse
Placeringsort: Solna, Luleå eller Trollhättan
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-11-02.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Léni Litgård-Maot, leni.litgardmaot@vattenfall.com
, 0702093946
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
