Examensarbete: Utvärdera Sannolikheterna För Fel I Cnaim
Företagsbeskrivning
Om oss - Vattenfall Eldistribution och vårt team
Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till cirka 900 000 privat- och företagskunder. Vi står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vårt elnät är cirka 130 000 km långt och vi är drygt 1 500 medarbetare som tillsammans bygger framtidens elnät och driver en samhällsbärande infrastruktur.
Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang. Vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Du kommer att tillhöra avdelningen Anläggningsprestanda, en nyckelfunktion i vår digitala förändringsresa. Gruppen består av cirka 15 medarbetare som övervakar status och riskexponering för våra anläggningar. Genom analyser och utredningar utvärderar vi avvikelser från förväntad leverans och prestanda på våra anläggningar. Vi arbetar nära både drift, projekt och underhåll samt utvecklar metoder för prediktivt och statusbaserat underhåll.
Om rollen
Om examensarbetet
CNAIM (Common Network Asset Indices Methodology) är en metod för att bedöma och rapportera risker för nätverkstillgångar inom elnät. Modellen används för att beräkna sannolikheten för fel (Probability of Failure, PoF) och konsekvensen av fel (Consequence of Failure, CoF) för olika anläggningstyper. I detta examensarbete får du i uppdrag att utvärdera om de sannolikheter för fel som beräknas med CNAIM-modellen stämmer överens med de faktiska observationerna i vårt nät.
Arbetet innebär att:
• Analysera och jämföra CNAIM:s beräknade sannolikheter för fel med faktisk felstatistik från Vattenfall Eldistributions nät.
• Identifiera eventuella avvikelser och föreslå förbättringar eller anpassningar av modellen för svenska förhållanden.
• Presentera resultat och slutsatser i en rapport och muntlig presentation för teamet.
Du får tillgång till relevanta data, handledning av erfarna analytiker och möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens underhållsstrategier.
Andra möjliga examensarbeten inom Anläggningsprestanda
Inom avdelningen har vi flera frågor som är av intresse att utreda genom ett examensarbete. Därför finns inom området prestanda, andra möjliga teman att utreda inom ditt examensarbete! Exempel på andra uppslag är:
• Sensorer och koppling mellan sensorsignaler och apparathälsa
• Business case för renovering av specifika apparattyper
• Bygg en databas med ett user interface för reservdelstillgång för olika apparattyper
• Business case för sensorer för SF6-läckage
• Business case för PD-mätning i nätstationer
Dessa möjligheter ger dig chansen att bidra till utvecklingen av framtidens underhållsstrategier och utveckling inom elnätsbranschen. Är du mer intresserad av att skriva ditt examensarbete inom något av dessa områden? Skriv då i din ansökan vilket område du är intresserad av att skriva ett examensarbete inom.
Profil
Vi söker dig som:
Läser till civil- eller högskoleingenjör inom elkraft, energiteknik, statistik, matematik eller liknande.
Har intresse för dataanalys, riskbedömning och elnätsfrågor.
Är analytisk, initiativtagande och har god samarbetsförmåga.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Omfattning: 15 hp eller 30 hp.
Uppdraget är för 1 eller 2 student(er).
Ytterligare information
Placeringsort: Flexibel placering - Solna, eller Umeå.
Start: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och en kopia på dina betyg. Meddela även inom vilket område enligt ovan som du vill skriva ditt examensarbete.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Kontakt: För frågor om examensarbetet, kontakta rekryterande chef Alexandra Donners Muhammed, tfn 072-520 44 04.
