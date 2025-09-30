Examensarbete Maskinteknik: Hållfasthetsprovning av plast
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2025-09-30
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby
, Motala
, Linköping
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att utforska framtidens testmetoder för plastmaterial? Toyota Material Handling erbjuder ett examensarbete där du får undersöka möjligheten att ersätta fysisk provning med simulering vid minusgrader.
I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:
* Identifiera materialdata som krävs för simulering av plast vid minusgrader.
* Undersöka metoder för att ta fram materialdata, inklusive databaser, tillverkarinformation och laboratorietester.
* Analysera tidigare fysisk provning för kalibrering och validering av simuleringsmodeller.
* Genomföra simuleringar i Altair SimLab eller liknande mjukvaror och jämföra med verkliga testresultat.
Examensarbetet syftar till att utvärdera möjligheten att ersätta fysisk provning av plastkomponenter med simulering. Du kommer att arbeta med avancerade simuleringsverktyg för att analysera plastens beteende vid minusgrader och utveckla en metodik för virtuella tester.
OMFATTNING
Omfattning anpassas efter kandidatens examensnivå. Antingen två högskoleingenjörer, 15hp per person. Alternativt två civilingenjörer, 30hp per person.
Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.
* Maskinteknik
* Design och produktutveckling
Vi ser också gärna att du har:
* Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och materialteknik.
* Erfarenhet av CAD och FEM-verktyg (gärna Altair SimLab eller liknande).
* Intresse för simulering, materialanalys och produktutveckling inom plast.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
Start
Start i januari eller mars 2026
Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-07.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Hannah Marmelid, Manager Exterior & Interior Design, Hanna.Marmelid@toyota-industries.eu
* Matilda Norberg, Rekryteringsspecialist, matilda.norberg@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturering Sweden AB
#MS Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-5229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
(org.nr 556198-2868) Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Toyota Material Handling matilda.norberg@toyota-industries.eu Jobbnummer
9533181