Examensarbete inom Automation
2026-02-03
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning av jobbet
Vill du göra ditt exjobb inom automation?
AFRY Advanced Automation är en stor organisation inom AFRY, med över 600 engagerade medarbetare i Sverige hjälper vi våra kunder med avancerade tekniska lösningar samtidigt som vi är på väg in i en omställning inom industrin mot en grönare framtid och mer digitaliserad värld. Vi ser därför ett stort behov av att engagera fler kompetenta medarbetare och söker nu dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss.
Tanken med exjobbet är att till ett SCADA system utveckla bibliotek effektiviserar arbetet i automationsprojekt speciellt med inriktning mot Vatten och avlopps (VA) branschen. Med de utvecklade objekten skall man effektivt kunna skapa SCADA funktionalitet för ett typiskt automationsprojekt inom VA branschen. Arbete kommer att innebära att studera hur VA anläggningar opereras automationsmässigt samt lära sig hur i examensarbetet definierat SCADA system fungerar och anpassning av detta till en applikation för att operera en VA anläggning. Konkret tänker vi oss framtagande av en demonstrations applikation mha de utvecklade objekten och simulering mot ett plc system med en typisk styrning för VA anläggningar tex en pumpstation.
Till stöd kommer handledning fås från AFRY där officiell handledare tilldelas.
Har du en egen idé om hur du skulle vilja styra om examensarbetet diskuterar vi gärna det och ser hur det skulle kunna vara passande för vår verksamhet och identifierade behov framåt.
Tidplan
Uppstart i februari och genomförande under 2026. Exjobbet utförs med möjlighet att sitta på både AFRYs kontor och på lärosäte.Kvalifikationer
Vi söker dig som planerar att genomföra ditt examensarbete under våren 2026 och som studerar till civil- alternativt högskoleingenjör inom automation, Bachelor eller Master.
Du är i slutskedet av din utbildning och är intresserad av industriell automation & IT samt har god förståelse och intresse för att "fånga in" behov & fakta samt att programmera en lösning. Det är meriterande om du har arbetat med programmering tidigare. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Exjobbet inom Automation passar särskilt för dig med intresse av områdena nedan:
Automation & IT, plc, Scada
Ytterligare information
Exjobb kan utgöra en fantastisk grund för en möjlig rekrytering till AFRY. Som anställd på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner så som friskvårdsbidrag och en mängd sociala aktiviteter via vår personalklubb, allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är också ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina karriärmål.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Vi hanterar ansökningarna löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Förutom att bifoga ditt CV ser vi gärna att du i ett personligt brev beskriver vem du är och vad som gör dig lämpad för ett exjobb hos AFRY.
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss:
Per-Erik Rasmusson
Market Area Manager
• 46 70 379 08 73per-erik.rasmusson@afry.com
Arto Lind
Section Manager
• 46 72 038 54 65arto.lind@afry.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
