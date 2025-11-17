Examensarbete: Från krutgeometri till laddbarhet
BAE Systems Bofors AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-11-17
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Examensarbete på BAE Systems Bofors AB
Vill du kombinera simulering, experiment och försvarsteknik i ditt examensarbete?
Hos BAE Systems Bofors erbjuder vi spännande examensarbeten där du får möjlighet att arbeta med avancerade simuleringar, experimentella tester och bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem.
Som examensarbetare hos BAE Systems Bofors blir du en del av en kultur präglad av samarbete, innovation och kunskapsdelning. Din röst är viktig och nya idéer uppmuntras. Du får en konkret inblick i hur det är att arbeta som analysingenjör och möjlighet att bidra till utvecklingen av verkliga produkter och lösningar.
Arbetet sker i nära samarbete med erfarna ingenjörer och experter, och du får tillgång till modern analysutrustning i en dynamisk miljö där både praktiskt och teoretiskt arbete är centralt. För dig som är intresserad av en framtid som analysingenjör är detta en utmärkt möjlighet att få inblick i yrkesrollen och utveckla relevanta färdigheter. Vi har ett kontinuerligt rekryteringsbehov inom området och ser examensarbeten som en naturlig och viktig väg till framtida anställning - flera av våra tidigare exjobbare är idag en del av vårt team.
Om examensarbetet:
Från krutgeometri till laddbarhet - modellering & simulering av skrymdensitet i hylsor
Bakgrund
Innerballistik handlar om i princip allt som händer i kanonen från upptändning av krutet till dess att projektilen lämnat eldrörets mynning. En stor del av innerballistik behandlar krutets brinnkaraktäristik och bestämning av laddvikter. Krutets geometri varierar och påverkar inte bara brinnförloppet utan också skrymdensiteten, dvs hur väl krutet packar i hylsorna. I detta examensarbete får du kombinera experiment och simulering för att ta fram en metod som kan användas som stöd i framtida arbete vid laddviktsinskjutningar och utvecklingsarbete. Metoden kommer att nyttjas främst för ammunition till BOFORS 40 mm- och 57 mm-kanoner.
Syfte
Detta examensarbete syftar till att utveckla en simuleringsmetod för att förutsäga skrymdensitet i hylsor baserat på krutets geometriska egenskaper. Genom numeriska beräkningar och simuleringsmodeller analyseras hur olika krutformer - såsom sfäriska, cylindriska, rosett- och bladkrut - packas i hylsan. Varje tillverkat parti krut har variationer som har en inverkan och behöver provskjutas, skrymdensiteten hos krutet är en avgörande parameter för laddbarhet.
Metoden ska vara enkel att använda för geometriska variationer och även testas i olika programmiljöer för att identifiera vilket verktyg som bäst löser uppgiften. Som avancerad del ingår att undersöka hur ytstruktur och ytbehandling av krut samt insida av hylsvägg påverkar skrymdensiteten.
Vad du kommer att göra:
- Modellera olika krutgeometrier i programmiljö.
- Genomföra packningsexperiment i kända hylsor.
- Utföra simuleringstester i program som till exempel Blender, ANSYS Rocky och Impetus.
- Jämföra resultat mellan olika programmiljöer.
- Studera hur variationer i geometri påverkar skrymdensitet i ett och samma parti.
- Undersöka hur ytstruktur påverkar skrymdensitet.
Du får möjlighet att
- Arbeta med ett verkligt tekniskt problem inom försvarsindustrin.
- Bidra till utvecklingen av framtida simuleringsverktyg.
- Få handledning av experter inom innerballistik.
Förkunskaper
Vi söker civilingenjörsstudenter inom, material, teknisk fysik, kemi, eller motsvarande. Du bör ha intresse för fysik, simulering och materialteknik. Erfarenhet av CAD, partikelsimulering och i något av nämnda programvaror är ett plus men inget krav. Har du rätt driv och intresse men saknar viss programerfarenhet? Tveka inte att söka - vi värdesätter lärande och nyfikenhet högt.
Praktiskt:
- Omfattning: cirka 20 veckor (masterexjobb)
- Start under våren 2026.
- Plats: Karlskoga/Karlstad
Vill du veta mer om exjobbet?
Kontakta Andreas Hörberg: mailto:andreas.horberg@baesystems.se
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär, välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till BAE Systems Bofors, senast 2025-12-01, och bli en del av ett innovativt team som gör skillnad!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Jobbnummer
9608563