Examensarbete Afry Cyber Security Advisory System

Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning av jobbet
Advanced Automation är en stor organisation inom AFRY, med över 600 engagerade medarbetare i Sverige hjälper vi våra kunder med avancerade tekniska lösningar samtidigt som vi är på väg in i en omställning inom industrin mot en grönare framtid och mer digitaliserad värld. Vi ser därför ett stort behov av att engagera fler kompetenta medarbetare och söker nu dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss.
Tanken med exjobbet är att utveckla och förbättra AFRY Cyber Security Advisory System. Systemet har förmågan att informera användare om kända säkerhetsbrister. Systemet använder CSAF som tillhandahålls av tillverkare för att avgöra vilka komponenter på en plats som potentiellt har exponerats för sådana sårbarheter. Systemet hämtar CSAF från publikt tillgängliga API:er, bearbetar informationen och lagrar slutligen nödvändiga data i databasen.
Du kommer att få se över funktioner som:
Användarhantering
Insamling av säkerhetsmeddelanden
Rapportgenerering
Administrativ hantering
Vi ser gärna att detta exjobb genomförs av två studenter. Till stöd kommer handledning fås från AFRY .
Tidplan
Uppstart i februari och genomförande under våren 2026. Exjobbet utförs på AFRYs kontor i Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig som planerar att genomföra ditt examensarbete under våren 2026 och som studerar till civil- alternativt högskoleingenjör inom automation eller systemutveckling, Bachelor eller Master.
Du är i slutskedet av din utbildning och är intresserad av industriell automation & IT. Du har god förståelse och intresse för att "fånga in" behov och fakta samt kan programmera en lösning med hjälp av kodning i högnivåspråk.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Vi ser gärna att har möjlighet att ta dig in till kontoret i Malmö några dagar i veckan för möten på plats med din handledare.
Exjobbet passar dig med intresse för områdena nedan:
Industriell automation & IT
ASP .NET Framework
Blazor (MudBlazor components)
PostgreSQL
Ytterligare information
Exjobb kan utgöra en fantastisk grund för en möjlig rekrytering till AFRY. Som anställd på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner så som friskvårdsbidrag och en mängd sociala aktiviteter via vår personalklubb, allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är också ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina karriärmål.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Förutom att bifoga ditt CV ser vi gärna att du i ett personligt brev beskriver vem du är och vad som gör dig lämpad för ett exjobb hos AFRY.
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Ahmet Barac
Market Area Managerahmet.barac@afry.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Varmt välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
