Examensarbete - Så mäter du stålets hårdhet med högsta precision
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." - Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako.
Vad är egentligen rätt hårdhet?
När det handlar om kvalitetskontroll inom stålindustrin finns det inget utrymme för gissningar. Små avvikelser i hårdhetsmätningen kan få stora konsekvenser - särskilt när våra produkter ska möta högt ställda krav från kunderna. Det här examensarbetet riktar sig till dig som vill gå till botten med hur vi kan säkerställa mätresultat som verkligen går att lita på.
Du undersöker allt från provuttag till kalibrering - och skapar en metodik som ger både precision och trygghet i våra processer.
Exjobb för dig som gillar struktur, noggrannhet och materialteknik
I det här uppdraget får du kombinera praktisk provberedning med analys och systematik. Du granskar hur antal och placering av prov påverkar resultatet, testar olika metoder för beredning och mäter med olika maskiner och inställningar. Du analyserar variationerna och lägger grunden för en mer exakt, repeterbar och framtidssäkrad metod för hårdhetsmätning.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får möjlighet att påverka på riktigt - i en verksamhet där teknik, kvalitet och innovation går hand i hand. Det du tar fram kan få direkt påverkan på hur vi arbetar med kvalitetskontroll i framtiden. Och du gör det i en miljö där människor är generösa med sin kunskap och där viljan att förbättra är en självklarhet.
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser en utbildning inom materialteknik, maskinteknik eller liknande.
- Har ett öga för detaljer och ett intresse för testmetodik.
- Trivs med att jobba både praktiskt och analytiskt.
- Vill göra ett exjobb som kombinerar teori och tillämpning.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
