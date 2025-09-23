Examensarbete - Rosttrögt stål för kraftledningskonstruktioner
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Om rollen
Om examensarbetet
Enheten Anläggningsutveckling har som uppdrag att säkra framtida anläggningsutformning genom att proaktivt utveckla elnätet med hjälp av tekniska studier, pilotprojekt och styrande dokument. Dessutom ansvarar enheten för teknisk granskning, branschsamverkan och kravställning vid anslutning av produktionsanläggningar.
För att kunna förstärka och bygga ut elnätet i den takt som krävs för att möta det ökande kapacitetsbehovet i övergången till ett fossilfritt samhälle, behöver vi utveckla nya, mer klimatvänliga och kostnadseffektiva konstruktioner som är anpassade till det svenska klimatet. Ett material som väckt intresse är rosttrögt stål. Dels för att det inte kräver förzinkning som skydd mot korrosion, dels för att det möjliggör användning av fossilfritt stål.
Examensarbetet omfattar en omvärldsanalys av befintliga konstruktioner med rosttrögt stål - både nationellt och internationellt - med huvudfokus på kraftledningsstolpar och rörkonstruktioner. I vilken mån förekommer standardisering, vilka för- och nackdelar finns med materialet för denna typ av tillämpning och hur kan det kombineras med andra material för att ytterligare stärka konstruktionen. Vilka aspekter är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid konstruktioner för det svenska klimatet.
Slutlig uppdragsbeskrivning tas fram i samarbete med handledaren vid examensarbetets början.
Syftet med examensarbetet är att det ska bli ett inspel till det pågående arbetet med att ta fram en ny klimatvänlig och kostnadseffektiv rörstolpfamilj med standardstolpar för elnätet.
Detta uppdrag är för 1 student (30 hp) alternativt 2 studenter (15 hp).
Kravspecifikation
Vi letar efter student/studenter som vill arbeta för fossilfrihet och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet
Utbildning - Civilingenjörsutbildning med inriktning mot materialteknik, materialdesign, teknisk fysik eller motsvarande. I andra hand högskoleingenjörsutbildning med motsvarande inriktning.
Intresse för hållfasthet och konstruktion
Omfattning - I första hand 30 hp, i andra hand 15 hp (2 studenter)
Språkkunskaper: svenska, engelska
Ytterligare information
Uppdraget startar: 2026-01-19 eller vid överenskommelse
Placeringsort: Solna med möjlighet till distansarbete
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Pernilla Owe, pernilla1.owe@vattenfall.com
, 070 259 21 87
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
