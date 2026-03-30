Examensarbete - Öppen ansökan till Vattenfall Power Solutions
2026-03-30
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
BU Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga av Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag.
Om rollen
Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt samhälle. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Vi erbjuder en öppen ansökan där du får möjlighet att lämna in ett eget förslag på ämnesområde eller projektidé. Beroende på din utbildningsbakgrund och ditt intresse matchar vi dig med rätt avdelning inom Vattenfall Power Solutions.
Exempel på områden där examensarbeten kan vara aktuella:
Energi, teknik och strålsäkerhet
Elkraft, automation, teknisk fysik, radiologi samt frågor kopplade till avfallshantering.
Teknik- och ingenjörsutveckling
Processutveckling, säkerhet och risk, utbildningsmetodik, simulering, digitala verktyg samt XR- och visualiseringslösningar.
IT, data och digitalisering
Dataanalys, digitala arbetssätt, automatisering och systemutveckling.
Pedagogik och lärande
Tränings- och utbildningsmetodik.
Organisation och verksamhetsutveckling
Kompetensförsörjning, affärsutveckling, strategiskt arbete och förändringsledning.
Hållbarhet och framtidens energisystem
Energisystem, fossilfrihet och analyser av framtida kompetensbehov.
Projektledning och projektstyrning
Teambuilding, gruppdynamik, ledarskap i projektteam samt hur man skapar effektiva, engagerade och välfungerande projektgrupper - både i agila och mer traditionella projektmodeller.
Kravspecifikation
Din profil
Vi letar efter student/studenter som snart tar examen från sina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet
Vi välkomnar ansökningar från flera olika utbildningar, till exempel:
Ingenjörsutbildningar
Civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram inom olika tekniska inriktningar.
IT, data och system
Utbildningar inom IT, datavetenskap, systemvetenskap och programmering.
Pedagogik och lärande
Pedagogik, utbildningsdesign, civilingenjörsprogram med lärarinriktning.
Människor, organisation och ledarskap
Beteendevetenskap, HR, arbetspsykologi och ledarskapsinriktade utbildningar.
Ekonomi och affärsutveckling
Ekonomi, management, entreprenörskap och affärsutveckling.
Energi och tekniknära områden
Andra relevanta utbildningar kopplade till energi, teknik, hållbarhet eller affärsutveckling.
Omfattning: 15 hp, 30 hp eller enligt överenskommelse
Språkkunskaper: Svenska och/eller engelska
Ytterligare information
Ytterligare information
Uppdraget startar: vid överenskommelse
Placeringsort: Möjlighet till arbete från våra kontor eller hybridlösning beroende på uppdrag och handledare (Solna, Nyköping, Göteborg, Uppsala)
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg. Bifoga även din projektplan eller ditt intresseområde.
Sista ansökningsdag är 2026-04-26.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: elise.johansson@vattenfall.com
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Arbetsgivare Vattenfall AB
