Examensarbete - I&C, åldring av polymera material
2026-04-22
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt samhälle. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Om examensarbetet
Bakgrund
På Forsmark ansvarar elteknikenheten för att hantera utveckling och ändringar inom elsystem & elkomponenter, gruppen kvalitetsteknik el ansvarar för rutiner och provning för att säkerställa kvalitet hos anskaffade komponenter och arbetar brett utifrån tekniska standarder och normer. Gruppen arbetar bland annat med planering och utförande av provning av ny utrustning samt åldringsanalyser av elektriska komponenter och kablar. Detta examensarbete ingår i gruppens åldringsarbete.
Vi erbjuder detta uppdrag för en upp till två studenter.
Ämnesområde
Ämnesområdet åldring av I&C (instrumentering och kontrollsystem) undersöker hur elektrisk utrustning och system som används för mätning, styrning och övervakning degraderas över tid. Detta genom att undersöka åldringsmekanismerna av elektronik och dess komponenter (kondensatorer, IC-kretsar, reläer.) med avseende på drift (slitage, vibrationer, elektronisk åldring) och miljöfaktorer (termiskcykling, temperatur, fukt mm.). Detta delområde fördjupar sig specifikt på polymera material inom I&C.
Syfte/Metod
Analys av åldringsaspekter hos polymera material.
Det aktuella behovet är att: (1) Studera åldringseffekter på komponenter i anläggningen som kan leda till degradering. (2) Undersök vilka metoder som är bäst lämpade för att analysera åldringseffekterna. (3) Ta fram acceptanskriterium för de polymera material som undersökts.
Mål
Detta arbete är en del i arbetet för att vidare utveckla acceptanskriterier för material och komponenter.
Kravspecifikation
Vi letar efter student/studenter som snart tar examen från sina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet. Vi ser även att du uppfyller följande:
Utbildning - Master/Civilingenjör med inriktning inom Materialteknik/Fysik/Kemi eller motsvarande område. Inriktning mot polymera material är meriterande.
Omfattning - 30 hp
Språkkunskaper - Svenska och engelska
Ytterligare information
Uppdraget startar: Vid överenskommelse
Placeringsort: Uppsala/Forsmark
Ansökan: Ditt CV, samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är: 20 maj 2026
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Victor Muñoz Åhlén, victor.munozahlen@vattenfall.com
, 070-2137531
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
