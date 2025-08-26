Examensarbete - Automatisera kontrollen av stångändar
2025-08-26
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako.
I Hällefors kapar och fasar vi tusentals stänger med millimeterprecision och höga krav på kvalitet. Ändbearbetningen är ofta det sista steget innan våra produkter når kund, och vi är stolta över att leverera med säkerhet och noggrannhet varje gång. Men vi vill mer.
I dag sker kontrollen manuellt, en metod som fungerar bra, men som tar tid och lämnar utrymme för förbättring. Nu söker vi dig som vill vara med och ta nästa steg: att skapa en automatiserad lösning som inte bara garanterar toppkvalitet, utan också sparar tid, resurser och öppnar dörren för en ännu starkare framtid.
Exjobb för dig som vill kombinera teknik med förbättringsdriv
I det här examensarbetet kommer du att undersöka möjliga tekniska lösningar för att automatisera eller semi-automatisera kontrollen av ändbearbetning på stångprodukter. Du börjar med att kartlägga behoven och utvärdera olika alternativ, med fokus på vad som fungerar i en verklig produktionsmiljö. Målet är att ta fram ett konkret förslag - och om det är möjligt, också testa det i praktiken.
Det handlar om att minska risken för fel, öka kontrollsäkerheten och frigöra tid för operatörerna. Och inte minst: att bidra till ännu nöjdare kunder.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får möjlighet att påverka på riktigt - i en verksamhet där teknik, kvalitet och innovation går hand i hand. Det här är inget låtsasprojekt, utan ett viktigt steg i vårt förbättringsarbete. Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans - en mätning i taget. En svårslagen kombo, enligt oss!
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser till civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis maskinteknik, automation, mekatronik eller produktionsteknik.
- Har ett intresse för kvalitetsteknik, sensorer, bildanalys eller automatiserade lösningar.
- Gärna vill koppla din tekniska kompetens till verkliga behov i produktionen.
- Är analytisk, nyfiken och gillar att ta egna initiativ.
- Trivs i en miljö där förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hällefors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/73". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Linda Axäng +46793405442
Linda Axäng +46793405442 Jobbnummer
9477005