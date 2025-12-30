Examen 2026? Axis söker framtidens QA-testare!
2025-12-30
Tar du examen i början av 2026 och vill redan nu säkra en spännande roll där du får jobba med riktiga tekniska utmaningar? Trivs du med att koda, analysera system och hitta smarta lösningar? Då kan det här vara drömstarten på din karriär - som QA-testare hos Axis i Lund!
Om rollenSom QA-testare blir du en central del av teamet - du ser till att Axis produkter håller absolut toppklass innan de når kunder världen över. Det handlar inte bara om att hitta buggar, utan om att förstå helheten, gräva i detaljerna och skapa smarta testlösningar tillsammans med utvecklare och andra QA-specialister.
Du kommer att arbeta i alla faser av produktutvecklingen, med både manuella och automatiserade tester. Här får du koda, labba, tänka och utmana. En erfaren testare sa det bäst:
"Om du gillar att koda, ska du bli testare - inte programmerare!"
Du kommer bland annat att jobba med:
• Systemtestning i både Windows- och Linuxmiljö
• Automatiserad och manuell testning, både scriptad och utforskande
• Teknik som nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP, Proxy) och testautomation
• Nära samarbete med utvecklingsteam i en agil miljö
Vem är du?
• Du tar examen i början av 2026 inom t.ex. datateknik, programmering, IT eller annan teknisk högskole-/universitetsutbildning. Meriterande med civilingenjörexamen.
• Du är tekniskt nyfiken och gillar att förstå hur saker funkar - och hur de kan funka bättre
• Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta i team. Stor vikt läggs vid personlighet!
• Du vill växa inom QA och testautomation
Tidigare erfarenhet av testning är ett plus - men absolut inget krav. Vi värdesätter din drivkraft och vilja att lära dig!
Om GiggetDetta är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningsvis blir anställd av oss, med ambitionen att gå över i en fast anställning hos Axis. Löpande urval.
Låter det som något för dig? Sök redan idag - och starta din karriärresa med Axis! Ersättning
