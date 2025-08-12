Evolushi söker

Evolushi AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-08-12


EVOLUSHI SÖKER SERVITRIS

Evolushi Plus på Avenyn är Göteborgs mest virala restaurang - kända för vår energi, vårt tempo och vår förmåga att skapa en upplevelse som gästerna minns. Nu söker vi en servitris som vill bli en del av vårt starka team mitt i stadens hjärta.

Vi letar efter dig som:
• Har erfarenhet av service
• Är snabb, effektiv och trivs i högt tempo
• Har en naturlig känsla för att få gäster att känna sig välkomna

Vi erbjuder:
• Jobb på en av Göteborgs mest välbesökta restauranger
• Centralt läge och ett erfaret team
• Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket

Plats: Avenyn, Göteborg
Ansök via sebastian@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Per e-post
E-post: sebastian@roppongi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evolushi AB (org.nr 559365-7652)
Teatergatan 31 (visa karta)
411 35  GÖTEBORG

Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB

Kontakt
Koncernchef
Sebastian Örgev
sebastian@roppongi.se
0708880999

Jobbnummer
9454016

