Evolushi söker
2025-08-12
EVOLUSHI SÖKER SERVITRIS
Evolushi Plus på Avenyn är Göteborgs mest virala restaurang - kända för vår energi, vårt tempo och vår förmåga att skapa en upplevelse som gästerna minns. Nu söker vi en servitris som vill bli en del av vårt starka team mitt i stadens hjärta.
Vi letar efter dig som:
• Har erfarenhet av service
• Är snabb, effektiv och trivs i högt tempo
• Har en naturlig känsla för att få gäster att känna sig välkomna
Vi erbjuder:
• Jobb på en av Göteborgs mest välbesökta restauranger
• Centralt läge och ett erfaret team
• Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket
Plats: Avenyn, Göteborg
Ansök via sebastian@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Per e-post
E-post: sebastian@roppongi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evolushi AB
Teatergatan 31 (visa karta
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB Kontakt
Koncernchef
Sebastian Örgev sebastian@roppongi.se 0708880999 Jobbnummer
