Eventtekniker till Helsingborg Arena - Vikariat 2 år
Helsingborg Arena och Scen AB / Ljus- och ljudjobb / Helsingborg Visa alla ljus- och ljudjobb i Helsingborg
2026-07-17
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Helsingborg Arena är en dynamisk mötesplats, välbesökt med över 300 000 besök årligen och värd för runt 120 mångsidiga evenemang, möten och kongresser per år. Vår arena kan omvandlas från sober bankettsal till epicentrum för spänning och puls under ett idrottsevenemang eller en konsert – och allt däremellan.
Eventtekniker till en dynamisk och utvecklande verksamhet
Vill du vara med och skapa minnesvärda evenemangsupplevelser? Vi söker en lösningsorienterad eventtekniker med känsla för service och säkerhet som vill bidra till genomföranden i toppklass.
Hos oss arbetar engagerade och professionella medarbetare som tar initiativ, samarbetar nära varandra och alltid strävar efter högsta kvalitet. Vi är stolta över att leverera förstklassig service och kreativa lösningar som överträffar våra kunders förväntningar. Vår framgång bygger på kompetens, ansvarstagande och ett genuint engagemang för varje uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som eventtekniker blir du en del av vår Drift- och Evenemangsteknikavdelning. Avdelningen består av tre eventtekniker och en produktionsledare samt tre fastighetsskötare och en arbetsledande fastighetsskötare. Avdelningen leds av en avdelningschef och det dagliga arbetet planeras och arbetsleds av produktionsledare respektive arbetsledande fastighetsskötare.
Rollen är varierande, utvecklande och operativ, där du arbetar nära både kunder, arrangörer och projektledare för att säkerställa professionella och säkra genomföranden av våra evenemang.
Ditt uppdrag
Som eventtekniker ansvarar du för riggning, etablering, av-etablering samt den tekniska leveransen vid våra evenemang och gästande produktioner. Du medverkar i planering, förberedelser och genomförande samt säkerställer att evenemang genomförs enligt gällande säkerhetskrav och kvalitetsstandarder.
Tillsammans med produktionsledaren är du är en viktig del i den kreativa processen och samarbetar nära projektledare, koordinatorer och kunder för att skapa bästa möjliga upplevelse för besökare och arrangörer.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Riggning, montering och demontering av parkett, scenlösningar samt teknisk utrustning, arbete på höjd förekommer.
Planering, samordning och genomförande av evenemang och produktioner.
Drift, underhåll och utveckling av avdelningens tekniska utrustning samt evenemangsrelaterad utrustning och inventarier.
Stöd till verksamhetens övriga områden inom service, drift och teknik.
Kundkontakt och rådgivning inför evenemang tillsammans med projektledare och arrangörer.
Brand- och säkerhetsarbete i samband med produktioner och arrangemang.
Genomförande av riskbedömningar inför och under evenemang.
Arbetsledning och koordinering av tillfällig personal i samband med evenemang.
Ansvar för ljud-, ljus- och annan evenemangsteknik.
Tjänsten innebär arbete på kvällar och helger enligt verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för teknik och evenemang. Du trivs i en roll med varierande uppdrag och där du får kombinera din tekniska kompetens med praktiskt arbete och kundkontakt.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar positivt till teamets gemensamma mål. Du är flexibel, prestigelös och motiveras av att leverera hög kvalitet även när tempot är högt.
Vi ser gärna att du också:
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Är van att fatta beslut och prioritera i en händelsestyrd verksamhet.
Trivs med att arbeta under tidspress och hanterar förändrade förutsättningar på ett tryggt sätt.
Har ett starkt säkerhetstänk och ett stort ansvarstagande.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete inom eventteknik, scenproduktion, riggning eller liknande verksamhet.
Utbildning inom eventteknik, scenproduktion eller motsvarande erfarenhet.
Kunskaper inom ljud-, ljus-, Av- och scenteknik.
God datorvana och erfarenhet av digitala planerings- eller styrsystem.
B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande
Certifiering för arbete på hög höjd/fallskydd.
Liftkort, truckkort eller motsvarande behörigheter.
Erfarenhet av säkerhets- och brandskyddsarbete vid publika arrangemang.
Kunskaper inom AV-teknik, videoproduktion eller nätverksbaserade styrsystem.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst i en spännande och varierande evenemangsmiljö som spänner från mindre företagsevent, mässor, elitidrott och kongresser till gästande stora turnéproduktioner och utomskonserter på Sofiero. Du blir en del av ett kompetent team som samarbetar nära över verksamhetsgränserna och medverkar i allt från mindre arrangemang till stora publika evenemang. Vi tror på att ge våra medarbetare ansvar och utrymme att ta egna initiativ, och vi värdesätter idéer som bidrar till att utveckla både verksamheten och vårt sätt att arbeta. Samtidigt vill vi ge dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och stärka din kompetens över tid.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde 24/8 eller enligt överenskommelse.
Vi vill att du mår bra och håller dig frisk, därför har vi 3000 kr/år i friskvårdsbidrag, det tycker vi är bra!
Om Helsingborg Arena och Scen AB
Vi är en del av Helsingborg Arena och Scen AB och har hela staden som vår arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd för helsingborgaren och andra besökare. Vi är ett bolag med många strängar på vår lyra. Hos oss finns Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Sofiero Slott och slottsträdgård, Helsingborg Arena och Helsingborg Convention & Event Bureau samt stödfunktioner inom marknad och försäljning, HR och ekonomi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Arena och Scen AB
(org.nr 556870-7607), https://helsingborgarenaochscen.se
Mellersta Stenbocksgatan 14 (visa karta
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254 37 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Arena, Drift och teknik Kontakt
Jon Bergqvist jon.bergqvist@helsingborg.se 072-3941645 Jobbnummer
10005377