Eventsäljare | Impressive Relations
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa?
Nu söker vi drivna säljare till vårt nystartade team som samarbetar med ett av Sveriges mest välkända varumärken inom energilösningar!
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med face-to-face försäljning i varuhus, där du får möjlighet att bygga starka kundrelationer och göra skillnad varje dag. Du blir ansiktet utåt för vår samarbetspartner och får en vardag fylld med utmaningar, utveckling och teamkänsla!
VEM ÄR DU?
En social stjärna som älskar att möta nya människor och skapa relationer.
Driven och målmedveten - du ser utmaningar som möjligheter!
Har ett starkt engagemang och en vilja att utvecklas både professionellt och personligt.
Trivs i en fartfylld miljö där du får ta ansvar och skapa resultat.
DET HÄR ERBJUDER VI DIG:
En dynamisk arbetsmiljö - Ingen dag är den andra lik! Träffa nya människor, utvecklas inom försäljning och ha kul på jobbet.
Attraktiv lönestruktur - Fast lön plus provision, där din prestation speglas i din lön - utan övre gräns!
Utbildning & utveckling - Löpande säljutbildningar och coachning för att hjälpa dig nå nya höjder.
Karriärmöjligheter - Vill du växa inom företaget? Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och vägen till ledande roller.
OM IMPRESSIVE RELATIONS
Vi är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag som sedan 2012 samarbetar med några av Nordens största aktörer inom bland annat Bank & Finans, IT och Solenergi. Hos oss står personlig utveckling i fokus - vi erbjuder utbildning och möjligheter att växa, oavsett tidigare erfarenhet. Vi arbetar i starka team där vi inspirerar och lyfter varandra!
Ansök snabbt och enkelt - Utan CV eller personligt brev!
På Impressive Relations letar vi efter rätt person - inte det perfekta CV:t. Det viktigaste för oss är din vilja, inställning och ditt engagemang. Så även om du inte uppfyller alla kriterier, tveka inte att söka! För att göra rekryteringen så rättvis och träffsäker som möjligt har vi skippat CV och personligt brev. Istället använder vi oss av urvalsfrågor som hjälper oss att förstå vem du är och vad du kan bidra med. Vi tror att detta ger dig en bättre möjlighet att visa din potential och samtidigt skapar en mer objektiv och schyst process.
Låter det som en spännande utmaning? Vänta inte - ansök redan idag, då vi gör urval löpande!
Kontaktperson: Victoria Engström 079-075-53-90 Victoria.engstrom@impressiverelations.se
