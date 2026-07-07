Eventproducent/ Eventsnickare
Studio Abrovink AB / Möbelsnickarjobb / Haninge Visa alla möbelsnickarjobb i Haninge
2026-07-07
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studio Abrovink AB i Haninge
Vi är ett nystartat företag inom eventproduktion och söker fler personer till vårt team i Jordbro, Haninge!
Just nu letar vi efter både frilansare och personer som vill arbeta på tim- eller projektanställning inom eventproduktion, eventsnickeri och eventbyggnation. Finns även möjlighet till fast anställning i framtiden.
Vi bygger bland annat mässmontrar, eventmiljöer och specialproduktioner. Vissa uppdrag kräver erfarenhet, medan andra passar dig som är händig, gillar praktiskt arbete och vill lära dig yrket. Vi lär dig!
Har du erfarenhet från branschen – eller är du nyfiken på att komma in i den – vill vi gärna höra från dig.
Körkort (B) är ett krav.
Skicka ditt CV eller mejla en kort presentation om dig själv. Tipsa gärna någon som du tror skulle passa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb@studioabrovink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frilans eller timanställning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studio Abrovink AB
(org.nr 559380-0682) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995915