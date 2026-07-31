Eventpersonal vid behov!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Vi söker en engagerad och serviceinriktad student till ett företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Du arbetar ute hos företagskunder i en varierad roll som kombinerar service, praktiskt arbete och eget ansvar.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi söker en student som vid behov vill bli en del av ett eventteam inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Du ansvarar för att förbereda och transportera material till företagskunder, välkomna besökare, stötta under eventet samt hantera och återställa material efter avslutat uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Packa material inför provtagningsevent
Transportera och rigga upp utrustning hos företagskund
Ta emot kunder och ge information på plats
Ansvara för centrifugering och packning av blodprover
Återtransport och återställning av material till lagret
Vi söker dig som
Är studerande på högskola eller universitet och har minst 1 år kvar av dina studier
Har erfarenhet av ett serviceinriktat arbete med mycket fysisk kundkontakt
Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Är flexibel och trivs med att arbeta i olika miljöer
B-körkort
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av att arbeta med logistik, event eller vård
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Serviceminded
Ansvarstagande
KommunikativÖvrig information
Det första eventen kommer hållas 1 September, 16 September samt 23 September.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XTN92M". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10016783