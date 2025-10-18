Eventpersonal till Werlabs!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
För Werlabs räkning söker vi nu en engagerad och servicerinriktad student som vill arbeta med deras mobila provtagningsenheter till deras företagskunder. Det här är ett jobb för dig som trivs med ansvar, gillar att möta människor och vill ha ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Werlabs räkning en student som vid behov vill vara en del av deras eventteam. Du ansvarar för att packa och förbereda material på Werlabs lager, transportera det till företagskunder och sätta upp provtagningsstationen på plats. Under själva provtagningen är du den första kunden möter - du välkomnar, svarar på frågor och hänvisar vidare till sjukköterskorna på plats. Du har även hand om centrifugering och packning av blodprover för transport till Werlabs labb. Efter avslutad provtagning återställer du materialet och kör tillbaka till kontoret.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
• Packa material inför provtagningsevent
• Transportera och rigga upp utrustning hos företagskund
• Ta emot kunder och ge information på plats
• Ansvara för centrifugering och packning av blodprover
• Återtransport och återställning av material till lagret
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på högskola eller universitet och har minst 1 år kvar av dina studier
• Har erfarenhet av ett serviceinriktat arbete med mycket fysisk kundkontakt
• Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Är flexibel och trivs med att arbeta i olika miljöer
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av att arbeta med logistik, event eller vård
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceminded
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Werlabs är ett hälsoföretag i framkant som erbjuder blodanalyser och digital hälsouppföljning. Deras mål är att hjälpa människor förstå och förbättra sin hälsa - på sina villkor. Genom sina samarbeten med företag ger de även medarbetare möjlighet att ta kontroll över sin hälsa på arbetsplatsen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115204". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9563374