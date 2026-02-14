Eventpersonal till Nordiska Trädgårdar 26-29 mars!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu fyra glada studenter som trivs med att jobba i ett högt tempo! I slutet av mars behöver Mind on Nature stöttning i sin personalgrupp och söker dig som är serviceminded och van att arbeta i lag.
OM TJÄNSTEN
Vi söker fyra engagerade konsulter för ett kortare uppdrag på mässan Nordiska Trädgårdar i Stockholm/Älvsjö den 26-29 mars. Du kommer att arbeta tillsammans med tre kollegor och turas om under passen.
Vi erbjuder ett dynamiskt och fartfyllt uppdrag där du får möta glada och engagerade besökare som ser fram emot att handla och göra affärer. Perfekt för dig som gillar energi, kundkontakt och ett positivt arbetsklimat!
Datum: 26-29 mars
Arbetstid: 08.30-17.30
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att möta människor. Erfarenhet av event eller kundservice är meriterande.
Är du intresserad? Skicka din ansökan direkt!
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på minst 50% vid universitet eller högskola eller har annan huvudsaklig sysselsättning
• Har tidigare erfarenhet inom service eller event
Det är meriterande om du har
• Arbetat på en mässa tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social, självgående och är en lagspelare
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117461". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9742947