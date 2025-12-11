Eventpersonal Sökes Till Therabody | Hyrox Stockholm

NRG Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-11


Datum: 20-21 december Plats: HYROX, Stockholm
Therabody söker nu en serviceinriktad och energifylld person till sin Recovery Zone och pop up-butik under HYROX-eventet i Stockholm! Är du intresserad av träning, återhämtning och gillar att möta människor? Då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig.
Om rollen
Du kommer att: - Guida atleter i Therabodys återhämtningsverktyg - Ge enklare instruktioner kring produkter - Ansvara för försäljning i pop up-butiken - Skapa en positiv och professionell upplevelse för besökarna
Arbetstider

Lördag 20/12: kl. 10-18

Söndag 21/12: kl. 10-17

Vem söker vi?
Vi tror att du: - Har ett starkt intresse för fitness, träning och/eller återhämtning
• Är social, service-minded och bekväm i mötet med människor
• Har gärna erfarenhet från butik, event eller försäljning
• Trivs i en aktiv miljö och gillar att representera ett premiumvarumärke



Ansökan
Låter detta som något för dig eller någon i ditt nätverk? Skicka ditt intresse/ansökan till oss så snart som möjligt - rekryteringen sker omgående.
Vid frågor, kan du kontakta rekryterare: Jennie Valentin, valentin@nrgagency.com

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
NRG Sweden AB (org.nr 556611-9474), http://nrgagency.com

Arbetsplats
NRG Agency

Kontakt
Sara Fooladi
fooladi@nordicretailgroup.com
+46728577776

Jobbnummer
9638544

