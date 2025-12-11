Eventpersonal Sökes Till Therabody | Hyrox Stockholm
Datum: 20-21 december Plats: HYROX, Stockholm
Therabody söker nu en serviceinriktad och energifylld person till sin Recovery Zone och pop up-butik under HYROX-eventet i Stockholm! Är du intresserad av träning, återhämtning och gillar att möta människor? Då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig.
Om rollen
Du kommer att: - Guida atleter i Therabodys återhämtningsverktyg - Ge enklare instruktioner kring produkter - Ansvara för försäljning i pop up-butiken - Skapa en positiv och professionell upplevelse för besökarna
Arbetstider
Lördag 20/12: kl. 10-18
Söndag 21/12: kl. 10-17
Vem söker vi?
Vi tror att du: - Har ett starkt intresse för fitness, träning och/eller återhämtning
• Är social, service-minded och bekväm i mötet med människor
• Har gärna erfarenhet från butik, event eller försäljning
• Trivs i en aktiv miljö och gillar att representera ett premiumvarumärke
Ansökan
Låter detta som något för dig eller någon i ditt nätverk? Skicka ditt intresse/ansökan till oss så snart som möjligt - rekryteringen sker omgående.
Vid frågor, kan du kontakta rekryterare: Jennie Valentin, valentin@nrgagency.com Ersättning
