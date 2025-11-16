Eventpersonal Sökes Popcornsutdelning 28 November I Barkarby

Vi på MnO söker två glada och serviceminded personer som skall hjälpa oss under vår butiksevent i Barkarby torsdagen den 28 november. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att stå vid entrén och dela ut popcorn till våra besökare samt bidra till en härlig och välkomnande stämning.
Vi söker dig som:
Är positiv, social och gillar att möta människor
Har ett professionellt bemötande och ett leende nära till hands
Kan arbeta självgående och hålla ordning kring popcornerbjudandet
Är tillgänglig 28 november kl. 08:30-18:30 (kan justeras vid behov)

Vi erbjuder:
Ett roligt och enkelt extrauppdrag
En fartfylld morgon i en nyöppnad butiksmiljö
Timlön enligt överenskommelse

Låter det som något för dig?
Skicka din intresseanmälan direkt till oss så kontaktar vi dig löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: jobb@mno.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EVENT2025".

Arbetsgivare
Mno International AB (org.nr 556497-9457)
Flyginfarten 4 (visa karta)
177 38  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
MnO Brands

Jobbnummer
9606742

